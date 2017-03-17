Із наступного навчального року кілька шкіл Кременчука, а саме ліцей №4, спеціалізована школа із поглибленим вивченням іноземних мов №10, а також ЗОШ №№17 і 22, приєднаються до всеукраїнського науково-педагогічного проекту “Інтелект України”, рекомендованого до впровадження Міністерством освіти й науки України. На базі цих навчальних закладів будуть сформовані так звані проектні класи, в яких обдаровані діти почнуть навчатися за особливою програмою. Вона вже апробована в пілотних школах Дніпропетровської, Київської, Харківської, інших областей і спрямована на виявлення талановитої юні та виховання інтелектуальної української еліти.

Інноваційну програму розвитку обдарованих школярів презентувала у виконкомі Кременчуцької міської ради керівник навчально-методичного центру Олена Никифоренко. За її словами, програма покликана сформувати в дітей гнучке творче мислення, прищепити навички до пошуку й обробітку інформації, високу здатність до самоконтролю й самоорганізації. У пілотних школах, відібраних для участі у проекті, програма буде запроваджуватися із першого класу. Окрім обов’язкових, передбачається введення ще трьох додаткових шкільних дисциплін – “Еврика”, “Навчаємося разом”, “Людина і світ”.

Із учнями-претендентами на навчання у проектних класах і їхніми батьками проводитиметься підготовча робота. Дидактичний матеріал, необхідний для здійснення навчального процесу, та підручники придбаватимуться за рахунок батьківських коштів. Передбачається, що навчання в “інтелектуальному” класі обходитиметься батькам у 195 гривень щомісяця. Вчителі, які працюватимуть із обдарованими дітьми, проходять спеціальну підготовку.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”