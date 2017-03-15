Урочисте засідання вченої ради ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» у лютому 2017 року стало знаковою подією в історії цього провідного медичного навчального вишу.

За особливі заслуги перед українським народом Почесними Грамотами Верховної Ради України були нагороджені перший проректор, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Віктор Бобирьов, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор медичних наук, професор Валерій Похилько, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини, доктор медичних наук, професор Максим Потяженко.

Відзнаки вручив народний депутат України Костянтин Іщейкін.

У переповненій актовій залі академії – натхненні, усміхнені обличчя відомих професорів. Свято виявилось спільним для всіх, адже у цей день високі нагороди отримували ті, хто впродовж не одного десятиліття працював пліч-о-пліч з усіма, роблячи свій неоціненний внесок у розвиток вітчизняної медичної науки, хто все своє життя присвятив високому служінню Її Величності Медицині. Це, зокрема, перший проректор, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Віктор Миколайович Бобирьов, завідувач кафедри внутрішніх хвороб та медицини, доктор медичних наук, професор Максим Макарович Потяженко, а ще – хто і сам як лікар зростав у стінах alma mater і став достойним їхнім учнем – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор медичних наук, професор Валерій Іванович Похилько…

Було чому порадіти і чим пишатись.

«Я вважаю, що відзначення цих лікарів на високому державному рівні є також заслуженою нагородою багаторічної праці всього цього глибоко шанованого мною – і як випускником, і як співробітником – науково-викладацького колективу. Маючи сьогодні високу честь бути народним обранцем, я також продовжую брати активну участь у житті рідного вузу. Тож, вітаючи моїх вчителів і колег із високою нагородою, висловлюю надію, що разом ми докладемо всіх зусиль заради збереження здоров’я українського народу», – зазначив, вручаючи Почесні Грамоти, народний депутат України Костянтин Іщейкін.

А ректор УМСА, доктор медичних наук, професор Вячеслав Ждан висловив впевненість у тому, що академія, готуючи висококваліфіковані кадри, й у майбутньому дбатиме про виховання неординарних особистостей, які будуть готові присвятити все життя медичній науці та освіті.

«Ми не зупиняємось на досягнутому і радо підтримуємо наших студентів, які вже нині заявляють про свою активну громадську позицію. Сьогодні це, окрім інших, – студенти – лауреати третьої премії обласного конкурсу «Від студентського самоврядування – до самоврядування громад» Анастасія Гринзівська, Денис Шапошніков, Еліза Дубровіна, Валерій Коркішко. А також активні учасники конкурсів студентських робіт Роман Скрипник та Олена Волошина», – назвав кращих серед кращих ректор академії Вячеслав Ждан.

Усі вони отримали дипломи Полтавської обласної ради та подяки, а їхні педагоги-наставники щиро привітали своїх студентів та побажали не зупинятися у своїх наукових пошуках.

Світлана Польщикова

Журналіст