Жителі Хорольського району нарешті можуть зітхнути з полегшенням. Бо ж вони відтепер матимуть всі умови для своєчасного отримання у разі потреби невідкладної медичної допомоги у Хорольській центральній районній лікарні. Тут у лютому 2017 року після капітального ремонту відкрито хірургічно-операційний блок.

«Марно говорити про те, що зроблено все, що у наших силах. Ми повинні успішно виконати те, що необхідно», – цей крилатий вислів Уїнстона Черчілля вважає за один із головних принципів своєї діяльності народний депутат України Костянтин Іщейкін, і ділом повсякчас це доводить.

За професією лікар, він, як ніхто, усвідомлює, наскільки важливою для зниження смертності людей є своєчасно надана невідкладна медична допомога.

Через Хорольський район пролягає надзвичайно завантажена автотраса (Київ– Харків, Кременчук–Миргород), а на додачу ще і залізничне сполучення. Тож ризик ДТП дуже високий, як і інших непередбачуваних випадків, коли може виникнути потреба в екстреній медичній допомозі.

«Після виведення пацієнта з критичного стану його вже можна буде транспортувати до Полтави чи до Києва без ризику для життя. Тому в перші 2–3 години без операційно-хірургічного блоку не обійтися. Адже у 80–90 відсотків від цього залежить доля людини: бути чи не бути», – вважає головний лікар Хорольської ЦРЛ Михайло Виноград.

«Спершу наш проект дехто навіть називав амбіційним і не дуже вірив у його втілення в життя, – згадує сьогодні його натхненник – народний депутат України Костянтин Іщейкін. – Але ми на те не зважали. Об’єднавши зусилля Хорольської територіальної громади, трудового колективу самої лікарні і всіх членів моєї команди, чимдуж взялися за його реалізацію. Звичайно, завдання було складним. Але ж ми і не шукали легких шляхів. Просто дуже прагнули добросовісно виконати все, що від нас залежало. При цьому рахували кожну копійку, стежили, щоб виділені кошти, як з Державного бюджету, так і з місцевого, були витрачені раціонально. Державна субвенція, призначена за мого сприяння, склала 1 мільйон 327 тисяч гривень. На додачу з районного бюджету ми отримали ще 132 тисячі гривень».

«Так, всім нам вдалося успішно зробити те, про що інші, можливо б, тільки почали думати завтра, – говорить заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Ігор Куделич. – При цьому одні тільки з високих трибун заявляють про свої наміри, а інші очікують на госпітальні округи… Ми ж готові рятувати людей уже сьогодні, бо маємо тепер для цього всі умови».

З цим важко не погодитись. «Для забезпечення висококваліфікованими спеціалістами Хорольської ЦРЛ, втім, як і для решти лікарень не тільки Полтавщини, а й всієї України, плідно впродовж не одного десятиліття працює ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», – зазначив проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор медичних наук, професор Валерій Похилько. – Більшість випускників – лікарі загальної практики – сімейної медицини. Нещодавно до них додалися окуліст, оториноларинголог, хірург, анестезіолог. За умов розширення пологового відділення академія підготує для Хорола ще і лікаря-неонатолога».

Та це далеко не повний перелік перспектив, які відкриваються у вже недалекому майбутньому для жителів Хорольського району. Попереду – включена у 2017 році у програму Фонду регіонального розвитку реконструкція пологового відділення ЦРЛ. Цього, а ще – створення сучасного Центру матері та дитини, також домігся у столиці народний депутат України Костянтин Іщейкін.

Хорольські лікарі вже готові до прийдешнього дня з усіма його випробуваннями. Впевнені, що здолають всі труднощі. Запорукою тому є активна підтримка всієї територіальної громади, команди народного депутата України Костянтина Іщейкіна і науковців з ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія». Бо ж саме вона щедро ділиться своїми науковими надбаннями та досвідом і суттєво збагачує науковий потенціал вітчизняної медичної науки.

«Відтак усі ми разом гідно будемо служити спільній благородній справі – порятунку хворого», – впевнений у майбутньому ректор ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», доктор медичних наук, професор Вячеслав Ждан.

Довідка. Серед підприємців, аграріїв та голів сільських рад, які долучились до облаштування лікарні, – депутат обласної ради Михайло Міщенко, голова правління ПАТ «Хорольський механічний завод», депутат районної ради, голова правління СВК «Перемога» Анатолій Пасюта, директор СТОВ «Мусіївське» Михайло Стеценко, директор СФГ «Софіївка» Володимир Шишка, директор ТОВ «Відродження» Іван Гризодуб, депутат районної ради Олександр Хрипка, Андріївський сільський голова Володимир Данилейко, Трубайцівський сільський голова Сергій Ватуля.

Світлана Польщикова

Журналіст