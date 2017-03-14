За сприятливої погоди аграрії Полтавщини через 2–3 тижні масово вийдуть у поле для проведення комплексу весняно-польових робіт. А поки що в господарствах області тривають роботи з підготовки до сівби ранніх зернових культур та підживлення озимого клину. Між тим господарства південних областей – Одеської, Миколаївської та Херсонської – вже в перших числах березня розпочали сівбу гороху та ярого ячменю.

Особливості проведення весняно-польових робіт 2017 року, сертифікація насіння та форвардні закупівлі зерна під майбутній урожай – такими були питання порядку денного всеукраїнської селекторної наради, яку провів перший заступник міністра агрополітики та продовольства України Максим Мартинюк.

Зазначалося, що загалом в Україні ранніми зерновими треба засіяти 1,8 мільйона гектарів. У прогнозованій структурі посівів ярих культур на 250 тисяч гектарів зменшаться площі під ярим ячменем, на 7 тисяч – під гречкою. Водночас збільшаться під горохом, кукурудзою, соєю. Наголошувалося також на перенасиченні у минулі роки площ, відведених під соняшник. В окремих областях цією культурою засівали понад 50 відсотків наявних сільськогосподарських угідь.

Стосовно забезпечення агроформувань посівним матеріалом, у наявності понад 101 відсоток від потреби. Щоправда, лише насіння ранніх зернових культур здебільшого вітчизняного виробництва. А от гібриди кукурудзи, соняшнику, цукрових буряків – від 70 до 100 відсотків – іноземної селекції.

Для проведення посівної кампанії загалом в Україні не вистачає 9 тисяч тракторів. Певні проблеми, через ліквідацію насіннєвих інспекцій, виникають і з сертифікацією насіння. Додає проблем і значне здорожчання пально-мастильних матеріалів та міндобрив.

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Минула зима була досить сприятливою для озимих культур. Близько 40 відсотків площ озимого клину вийшли з перезимівлі у доброму стані, ще 40 – у задовільному й 18 – зріджені. Близько 300 тисяч гектарів озимих культур доведеться підсівати чи пересівати. Нині понад 26 відсотків озимих посівів підживлено, а це майже на 50 відсотків менше минулорічних показників на цю дату.

Представники Аграрного фонду (АФ) та Державної продовольчої зернової компанії України (ДПЗКУ) оприлюднили власні програми із закупівлі зерна майбутнього урожаю з авансовим фінансуванням сільгоспвиробників. Загалом під майбутні контракти АФ планує виділити 1,75 мільйона гривень, ДПЗКУ – близько 1,5 мільйона гривень.

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– Агроформування Полтавщини в основному готові до проведення комплексу весняно-польових робіт. Структура посівних площ практично не зміниться. Дещо збільшаться площі під кукурудзою, соєю і кормовими культурами, зменшаться – під соняшником, – зазначив під час селекторної наради директор департаменту агропромислового розвитку ОДА Сергій Фролов. – Насіння в області достатньо, працюють три насіннєві лабораторії Центру сертифікації. У планах – відновити роботу ще двох лабораторій. Забезпечення мінеральними добривами, засобами захисту рослин і пально-мастильними матеріалами належне. Тривають закупівлі, їхні темпи, зокрема по міндобривах, перевищують минулорічні показники. В області розпочалися польові роботи. Підживлено 20 тисяч гектарів озимих культур, що становить 9 відсотків відведених площ. Дослідження монолітів озимих підтвердили життєздатність 98–100 відсотків посівів. Певною проблемою є робота служби з реєстрації сільськогосподарської техніки.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”