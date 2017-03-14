Відомо, що в поезії часто можна знайти несподівані пророчі рядки, які з відстані часу вражають навіть їхніх авторів. А виявляється, що не лише поети мають цей дар – полтавська художниця Марина Рожнятовська якось за старими світлинами відтворила на полотні Свято-Успенський собор і назвала нову роботу “Повернись, минуле!” Той храм зображено так, наче він відроджується з попелу. І вже через півроку на Івановій горі поставили риштування, почалася відбудова собору. Тож ця картина – знакова для неї, наголошувала магістр образотворчого мистецтва, живописець, графік Марина Рожнятовська під час урочистого відкриття її персональної виставки “Акварелі” у великій залі Полтавського художнього музею імені Миколи Ярошенка.

В експозиції представленi роботи, створені упродовж останнiх 15 рокiв, і це свого роду – “океан акварелі”, як визначив її голова обласної організаці Національної спілки художників України Юрій Самойленко, нагадавши про те, що в Одесі нещодавно відбулася виставка із назвою “Море акварелі”. Це торжество емоцій, майстерності, світлоносної поетичності.

Марина Рожнятовська – переможець міжнародного конкурсу “Лицар пензля” (Болгарія, 2014), володар гранта і абсолютний переможець проекту “Творча реалізація-2015” міжнародної асоціації професійних художників “Арт-Галереї 7Д”, активна учасниця багатьох виставок і пленерів.

Виставка “Акварелі”, як розповіла директор музею Ольга Курчакова, була запланована вже давно, але обставини склалися так, що вона зреалізувалася якраз у перші дні весни і стала чудовим подарунком усім жінкам.

На відкриття експозиції прийшли дуже багато шанувальників творчості пані Марини, її вітали колеги, меценати, друзі.

Мистецтвознавці, готуючись до виставки, зокрема наголошують у прес-релізі: “Серед акварелей М.Рожнятовської виразно виділяються дві групи: квіти і пейзажі. Натура щира, вона не фантазує і не вигадує, а створює власну опоетизовану інтерпретацію конкретної, впізнаваної оточуючої реальності. Квінтесенцією творчості Марини є пейзажний живопис. Фантастична любов до України надихає мисткиню на написання ліричних зображень природи рідного краю та камерних пейзажів з близькими серцю сільськими та міськими вуличками, зворушливо знайомими з дитинства подвір’ями та потаємними куточками… Але завжди це перш за все – віртуозне письмо по вологому папері як своєрідна корида між нестримною стихією потоків фарб і приборкуючою волею мистця… Її акварелі, не втрачаючи свіжості безпосереднього сприйняття, несуть у собі потужну енергетику максимальної концентрації інтелектуальних, емоційних, фізичних зусиль і самоконтролю автора в момент творення”.

Океан акварелі Марини Рожнятовської подарує кожному із відвідувачів виставки шквал високих емоцій, підносячи настрій на дев’ятий вал зачудування її талановитим мистецтвом.

Лідія ВІЦЕНЯ

Журналіст