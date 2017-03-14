Протягом десяти років у Полтаві діє осередок Міжнародного громадського об’єднання “Волинське братство”, створений вихідцями з Волині. Полтавщина стала для волинян рідною домівкою, і це вкотре засвідчує, що Україна не ділиться на західняків і східняків, що ми всі єдині, і мета у нас одна – зберегти Україну, її кордони, традиції, дружбу і взаємоповагу між людьми. За цей час зроблено немало добрих земляцьких справ. Співпраця осередку з волинською обласною газетою “Волинь нова” дає волинським читачам можливість більше дізнатися про знаменитих земляків, про звичаї та життя полтавського краю. Натомість полтавці завдяки осередку мають змогу довідатися про красу Шацьких озер, традиції поліщуків, безсмертні вертепи, культурні надбання Волині, щедрість її людей, замок Любарта та знамениті волинські ікони, прославлену пісню-гімн “Волинь моя”. А чого варті наукові й пізнавальні краєзнавчі проекти та видана до 5-річчя осередку книга “Земляки”!

Талановитим організатором і керівником Полтавського обласного осередку МГО “Волинське братство” є невтомний голова ради Ростислав Морозюк, чиє серце і душа наповнені безмежною любов’ю і закоханістю у Лесин край з ароматом хвойних волинських лісів та соняшникових полтавських ланів.

25 лютого, в день народження Лесі Українки, полтавські волиняни відвідали Гадяч, де свого часу проживала родина Драгоманових і куди часто приїздила велика поетеса Леся Українка. У цьому древньому місті народилася українська письменниця, перекладач, етнограф, публіцист, громадський діяч, член-кореспондент Всеукраїнської академії наук, мама Лесі Українки – Олена Пчілка (Ольга Петрівна Косач, з дому Драгоманових).

Із затамованим подихом, відчуваючи тепло краю, який колись дарував натхнення геніальній Лесі, вслухалися у розповідь екскурсовода краєзнавчого музею полтавці з волинським корінням. Адже саме на Волині, у Новоград-Волинському, 25 лютого 1871 року народилася Леся Українка. Потім гості відвідали Лесин гай. Про цей куточок раю Леся писала як про “найукраїннішу Україну”. Поклали квіти до пам’ятного знака, який нагадує, що колись там знаходилося родинне гніздо сім’ї Драгоманових. На жаль, у радянські часи будівля була знищена.

Екскурсанти помолилися у Свято-Михайлівському храмі УПЦ КП, побудованому і відкритому в Гадячі в 2008 році. Спілкуючись з отцем Олегом, дізналися, що при храмі працює дитяча недільна школа, яка з благословення архієпископа Полтавського і Кременчуцького Федора опікується християнським вихованням підростаючого покоління.

Цікава зустріч відбулася також у місцевій бібліотеці, де діє кімната-музей Лесі Українки. Активісти осередку подарували гадяцьким читачам книги з історії Волині. Протягом усієї подорожі екскурсанти були об’єднані почуттям гордості за велику землячку і всю нашу Україну.

Лілія МИРОНЧУК

Член ради осередку Міжнародного

громадського об’єднання “Волинське братство”