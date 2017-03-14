У Полтаві відбувся обласний етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка. Творчі змагання об’єднують талановиту молодь уже восьмий рік поспіль. Цього разу конкурсом опікувалися департамент освіти і науки облдержадміністрації, Інститут модернізації освіти Міністерства освіти і науки України, Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського та Полтавське обласне товариство “Просвіта” імені Тараса Шевченка.

У конкурсі взяли участь понад 200 учнів та студентів. Для кожної вікової категорії пропонувалися окремі завдання, покликані продемонструвати рівень знань юні з життя та творчості Великого Кобзаря. Переможцями і призерами стали 34 учні та студенти, які навчаються на Полтавщині. Церемонія нагородження пройшла в Полтавському міському багатопрофільному ліцеї №1 імені І. П. Котляревського.

Очільник “Просвіти” на Полтавщині Микола Кульчинський під час урочистостей наголосив на необхідності якнайшвидшого схвалення Верховною Радою України проекту Закону “Про державну мову”, розробленого громадськістю. “Нині, в непрості часи чергової російсько-української війни, ще багатьом українцям для духовного визволення від московського поневолення необхідно позбутися постколоніальної ментальності. Тож мова Тараса Шевченка має стати для більшості українців мовою, яка уособлює національні цінності й спадок поколінь”, – підкреслив він.

Кращим шевченкознавцям, які вибороли право захищати честь Полтавщини на всеукраїнському рівні, Микола Кульчинський вручив цінні призи та книги, видані за сприяння полтавської “Просвіти”. Юних переможців привітали й відзначили грамотами та подарунками представники обласної влади.

Приємно, що минулого року на всеукраїнському етапі творчого змагання перемогу здобули 18 конкурсантів із Полтавщини.

Прес-центр Полтавського обласного товариства “Просвіта” імені Т. Г. Шевченка.