У нашому краї розроблений новий екскурсійний маршрут «Музична Полтавщина», нещодавно проведена туристична розвідка за цією темою. Долучилися до справи фахівці управління інфраструктури та туризму ОДА, Спілки екскурсоводів Полтавщини, краєзнавці, представники музейних закладів, турфірм.

Маршрут розпочинається з Театральної площі обласного центру біля пам’ятника легендарній співачці та поетесі Марусі Чурай. Полтавщину прославили чимало музикантів: композитори Микола Лисенко, Платон і Георгій Майбороди, Олександр Білаш, Григорій Чухрай, Ісаак Дунаєвський, бандуристи Остап Вересай та Федір Кушнерик, диригенти Нестор Городовенко і Григорій Китастий, Федір Попадич і Володимир Кабачок…

Екскурсоводи розкажуть про музикантів – уродженців Полтавського, Новосанжарського, Кобеляцького, Козельщинського, Кременчуцького районів, землями яких пролягає мандрівка: співака Віктора Курдиновського (Соловйова), хорового диригента Івана Сидоренка, композитора, автора опер Віталія Кірейка, співачку Стефанію Зорич, кінокомпозитора Дмитра Тьомкіна і багатьох інших.

Найширше в новому маршруті представлений Глобинський район. Село Гриньки подарувало світу українського композитора-класика Миколу Лисенка, у Пелехівщині народилися брати Георгій і Платон Майбороди, в Корещині – співачка, Герой України, народна артистка України Раїса Кириченко. Уродженцем Градизька є славетний пісняр Олександр Білаш, розповів голова Спілки екскурсоводів Полтавщини Анатолій Чернов. Саме з Градизька розпочинається глобинський відрізок маршруту.

У селі Фрунзівка (колишнє Троїцьке) жив козак Чайка, дід великого композитора Петра Чайковського. В Пузиковому народився відомий піаніст, учень Ференца Ліста Дмитро Родзянко.

На глобинській землі учасників туристичної розвідки привітала начальник відділу культури, спорту і туризму РДА Людмила Гура, на них чекали відвідини музеїв та пам’ятних місць, концерт творів Миколи Лисенка.

Під час обговорення маршруту виникла пропозиція розділити його за територіальним принципом на дві частини. Визначено, що маршрут має потребу поліпшення інфраструктурної складової, а саме – ремонту доріг і встановлення дорожніх вказівників до об’єктів туристичного відвідування.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”