У черговому турі чемпіонату України з футболу Ліги Парі-Матч полтавська “Ворскла” вдома зустрічалася із донецьким “Олімпіком”, який у цьому поєдинку був номінальним господарем.

На 20-й хвилині першого тайму Хльобас відкрив рахунок. У другій половині зустрічі, на 60-й хвилині, Загорулько подвоїв перевагу – 0:2. Невдовзі мав шанс забити Мякушко, але м’яч потрапив у поперечину.

Втім у наступні сім хвилин донеччани зуміли не тільки встановити статус-кво, а й вирвати перемогу. Засмутили полтавських вболівальників Моха, Гришко та Матяж – 3:2.

Тож полтавці втратили шанси потрапити до чільної шістки команд, які боротимуться у єврокубкових змаганнях у наступному сезоні.

Кольори “Ворскли” у цьому поєдинку захищали: Сарнавський, Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок, Шарпар, Кравченко, Мякушко, Одарюк (Кунєв, 83), Хльобас, Загорулько.

Результати інших матчів 21-го туру: “Чорноморець” – “Сталь” – 0:1, “Олександрія” – “Дніпро” – 0:0, “Карпати” – “Волинь” – 2:1, “Зірка” – “Динамо” – 2:0, “Зоря” – “Шахтар” – 1:2.

Богдан ЛЕБІДЬ

Журналіст