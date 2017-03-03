Останній день зими подарував нам зустріч із читачами і друзями “Зорі Полтавщини”, завжди бажаними і цікавими для нас, – до редакції завітали переможці традиційного розіграшу заохочувальних призів для передплатників, які виграли різні корисні для господарства речі.

Першою гостею стала Світлана Луньова. Жінка приїхала з села Дубина Новосанжарського району. Село гарне, люди хороші. Хоча немає там зараз ні господарства, ні навіть відділка, ні роботи людям.

– Діяв раніше в нашому селі великий колгосп, до речі, імені газети “Зоря Полтавщини”, я встигла там попрацювати три роки дояркою, – розповідає жінка. – Три ферми були, телятник, польова бригада. Тепер навіть стіни ферм розібрані, а на руїнах щороку селяться лелеки. Старий клуб згорів, почали будувати новий, вже й стіни звели – так і залишився довгобудом… Працювала в Нових Санжарах у приватного підприємця, шила. Зараз вдома, займаюся домашнім господарством. Є корова, здаю молоко на молоковоз по п’ятірці за літр, а племінниця, яка живе в Карлівському районі, каже, що у них платять людям по 6 гривень. Треба, щоб була ціна справедлива. Чоловік мій теж не працює, влаштувався було, та надурили із зарплатою. Син служить за контрактом, зараз у зоні АТО. Звісно, якщо працюєш з ранку до ночі, можна в селі прожити. Водогін нам провели. В домашньому хазяйстві роботи багато, та треба ж і стаж десь заробити.

Номер газети з результатами розіграшу призів Світлана отримала у день свого народження – 24 лютого. Зорянський приз став і подарунком.

Микола Омелянович Лубенець із Миргорода теж переймається питанням трудового стажу. Задоволений тим, що пенсію заробив і продовжує працювати. Дізнався, що тим, у кого є 50 відпрацьованих років, пенсія буде вищою, і намагається “дотягти” ще два роки до такої цифри. Він також є почесним донором України і “Людиною року”

в комунальній сфері Миргорода 2015-го.

Родом із Попівки Миргородського району, вивчився в училищі харчової промисловості в Херсоні, працював на консервному заводі у Миргороді. Згодом перейшов у місцевий “Водоканал”, потім – на комбінат з благоустрою та озеленення. У свої 66 років (до речі, вручення призів відбулося напередодні дня його народження!) трудиться двірником, наводить чистоту в центрі міста-курорту.

– Багато цікавого в газеті вашій, – говорить Микола Омелянович. – Я люблю кросворди розгадувати і за підказками нечасто звертаюся.

Наш співрозмовник розповів, що свій приз – деко для запікання продуктів – має намір передати бійцям в АТО. “Покладу смаколиків і передам. Нехай ласують і самі готують”, – каже ветеран праці.

Переглядаючи разом з іншими гостями архівні підшивки “Зорі Полтавщини” (до речі, читачі схвально відгукнулися про нашу рубрику “Ретропогляд”), Микола Омелянович згадав, що малим знав відому колгоспницю-землячку Катерину Гулій, котрій за трудові досягнення було присвоєне високе звання Героя Соціалістичної Праці. Про здобутки людей праці багато писала і пише “Зоря Полтавщини”.

Несподівано тему старих публікацій продовжив інший наш переможець – полтавець, пенсіонер МВС Михайло Тихонович Кандиба. Він приніс із собою трохи пожовклий від часу примірник газети за 24 лютого 1963 року із розповіддю про його брата Миколу, нині, на жаль, покійного, який затримав на вулиці хулігана, що напав на дівчину.

– Разом із братом ми відслужили в міліції 55 років, – каже чоловік. – Сам я працював 28 років, починав дільничним. Закінчив Київську школу міліції. Пам’ятаю часи, коли в мікрорайоні Алмазний жило 60 тисяч населення, і було всього двоє дільничних. Допомагали нам дружинники із заводів, котрі виходили на чергування у вечірні години. Правоохоронна й інша тематика в газеті подобається. Більше 40 років особисто передплачую – з 1974-го, як прийшов у міліцію. Тоді рекомендували усім виписувати центральну, республіканську й місцеву газети, то я передплачував кілька видань, “Зорю…” теж. Не зраджую її і досі.

Анатолій Дмитрович Романько з Мачух Полтавського району виграв у лотерею футбольний м’яч.

– Гратиму з внуками. Маю двох онуків-школярів – Діму і Сашу, будуть задоволені, – посміхається чоловік. – Лотерея цікава, і газета подобається: поради, спорт, “Сорочинський ярмарок”, літературна сторінка, сімейні історії, садово-городній додаток… Брав участь у розіграшах не раз, вигравав рушник, набір чарочок.

А ось Віра Петрівна Рудяк з Машівки виграла у зорянському розіграші вперше. Й одразу потрібну річ – машинку для консервування.

– Готувати люблю – для дітей, для внуків, – зізнається жінка. – Тим більше вийшла на пенсію, часу багато. Син з невісткою і синочком у Полтаві живуть, я, поки сюди добиралася, і їх навідала. Електричка й тролейбус пенсіонерам безплатно – доїхала. А дочка в Кошманівці, у неї двоє дітей. Приїздять на вихідні, всіх треба пригостити. Свій будинок, після батьків залишився, і фрукти, і ягоди, й овочі свіжі з городу – все вирощуємо, все своє. Салати, соуси робити дуже подобається. Саме хотіла купити на весну нову закатувальну машинку, бо стара вже погана стала. І виграла – дуже доречно. Працювала я у районному відділі статистики, передплачували газету нам на роботу. Потім такі відділи в 14 районах скоротили, мені саме час підійшов на пенсію виходити, але вирішила з газетою не прощатися і передплатила додому.

Приз батька, Григорія Васильовича Лукаша з Диканьки, водія з багаторічним досвідом, отримала донька Марія, котра працює в Полтаві.

– Батьки газету люблять. Коли номер принесуть, то у них вечір із газетою проходить. Читають усе – “від корки до корки”, як кажуть. Сама переглядаю побіжно, що сподобається, виділю, прочитаю, – розповіла молода жінка.

Багаторічний сумлінний передплатник і друг нашої газети, який не розлучається з нею понад півстоліття, почесний залізничник України, котрий має загалом 72 роки залізничного стажу, член ради ветеранів Полтавського відділку Південної залізниці, президії ради ветеранів Подільського району Полтави Микола Леонтійович Булава отримав заохочувальний приз, так би мовити, поза конкурсом – фотоальбом “Полтава”.

Нагадаємо: ті, хто не зміг приїхати на урочисте вручення призів, можуть забрати свої подарунки щодня з 9-ї до 17-ї години в робочі дні (перерва – з 12-ї до 13-ї години) у редакції газети за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 115, 2-й поверх.

Залишайтеся із “Зорею Полтавщини”!

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”