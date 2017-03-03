Котелевська районна газета “Народна трибуна” розповідала про котелевця, молодшого сержанта Ігоря Убийсобаку, який захищає Україну на Донбасі у складі 72-ї окремої механізованої бригади. Саме це військове формування взяло на себе основний тягар важких боїв у ході нинішнього різкого загострення військових дій біля Авдіївки.

Ігор Убийсобака воює в 1-му батальйоні, бійці якого раніше проходили підготовку на Яворівському полігоні під керівництвом американських інструкторів. По закінченні навчань Генштаб ЗСУ оголосив, що батальйон підготовлений за “стандартами НАТО”. Тож в авдіївській промзоні бійці батальйону займали найнебезпечніші й найвідповідальніші рубежі.

Наприкінці січня, після чергового обстрілу позицій українських військ, штурмова група контратакувала противника. Бій тривав майже 19 годин. Бойовики полишили два опорні пункти. Двох противників було знешкоджено, одного взяли у полон. У цьому бою загинув 23-річний капітан Андрій Кизило, портрет якого під час трансляції засідання Радбезу ООН зміг побачити увесь світ. Ігор Убийсобака в тому бою був травмований і лікується в Києві.

Настоятель Свято-Вознесенської церкви, військовий капелан Микола Ковальов, який часто буває у фронтовій Авдіївці, тримає постійний телефонний зв’язок із Ігорем. І саме він першим повідомив приємну новину про те, що Указом Президента України № 22/2017 молодший сержант Ігор Убийсобака нагороджений орденом “За мужність” ІІІ ступеня.

Щиро вітаємо Ігоря, його маму, дружину, синочка і всіх його рідних із цією високою відзнакою. Поздоровляємо й від душі гордимося нашим мужнім земляком!

Ірина ШИЛО

Журналіст