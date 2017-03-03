Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман провів чергову нараду з питань підтримки промвиробництва в Україні. У нараді взяв участь народний депутат України Костянтин Жеваго разом з Романом Черняком, генеральним директором ПАТ “АвтоКрАЗ” – єдиного національного виробника вантажних автомобілів. Були присутні також перший віце-прем’єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністр фінансів Олександр Данилюк, перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, керівництво Міністерств оборони, внутрішніх справ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, ДАК “Автомобільні дороги України”.

Учасники засідання, з-поміж іншого, обговорили плани щодо задоволення потреб державних установ у постачанні вітчизняної спеціальної автомобільної техніки.

За підсумками обговорення першому віце-прем’єр-міністру – міністру економічного розвитку і торгівлі України Степану Кубіву і Національному комітету з промислового розвитку було доручено розробити систему стимулювання промислового виробництва в Україні.

Потрібна якісна система стимулювання власного виробництва. Такими системними кроками буде відновлюватися українська економіка, підкреслив Володимир Гройсман. Дуже важливо, щоб забезпечувалася якість виробництва. Кожному, хто використовує техніку, вона потрібна для перевезення і порятунку життя людей. З кожним автомобілем, що випускається з конвеєра, якість повинна підвищуватися. Це дасть можливість, у тому числі, розширювати обрії експортного потенціалу вітчизняного машинобудування, наголосив Прем’єр-міністр.

Обговорюючи питання потреби у відновленні автопарку пожежної техніки, Глава Уряду відзначив необхідність розробки середньотермінової програми таких закупівель.

Володимир Гройсман нагадав, що 23 січня відбулася нарада з питань підтримки виробництва спеціальної автомобільної техніки в Україні, за підсумками якої він поставив завдання розробити технологічну карту щодо потреб держави в закупівлі транспортних засобів, починаючи від сфери безпеки й оборони і закінчуючи автодорожним господарством.

“Важливо, щоб максимально локалізація була збережена. Усе, що ми закуповуємо за державні кошти, повинно дати серйозний ефект економіці держави. Уся техніка, що ми закуповуємо, повинна максимально вироблятися на наших українських підприємствах. Головне, щоб це не було крупновузлове складання транспортних засобів, а щоб усі агрегати, деталі максимально – від 60 відсотків і вище – вироблялися на українських підприємствах. Це робота людей і їхня заробітна плата”, – підкреслив Прем’єр-міністр України.

ПАТ “АвтоКрАЗ” сподівається, що активні, послідовні кроки уряду з розвитку промвиробництва в Україні і ряд доручень профільним відомствам щодо опрацювання механізму і впровадження необхідних заходів для цих питань будуть сприяти відродженню галузі, стабілізації економіки країни.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст