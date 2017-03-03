В Абу-Дабі (ОАЕ) фінішувала Міжнародна виставка озброєння “IDEХ-2017” – одна із найважливіших серед подібних заходів на Близькому Сході.

Традиційно захід проводиться під патронатом президента ОАЕ – шейха Халіфа-бін-заєд аль-Нахья, при підтримці Уряду і командування Збройних сил країни. У виробників озброєнь і військової техніки до виставки “IDEХ” завжди підвищена увага. Не виняток і ПАТ “АвтоКрАЗ” – український виробник широкої лінійки військової техніки, який є незмінним її учасником.

Цього року “КрАЗ” був представлений відразу в кількох експозиціях, зокрема на стенді канадсько-еміратської компанії “Streit Group” – свого партнера по кількох успішних спільних проектах створення бронетехніки на базі всюдиходів КрАЗ колісних формул 4х4, 6х6, 8х8. Представляв Україну серед інших великих підприємств оборонно-промислового комплексу на стенді ДК “Укрооборонпром” і важкий броньований КрАЗ-Feona, який базується на шасі автомобіля всюдихода КрАЗ-6322(6х6). Бронеавтомобілі КрАЗ разом із технікою інших світових автомобілебудівників щодня брали участь в “Live demonstration”.

Професійні військові, світові лідери, журналісти – це далеко не повний перелік численних гостей експозиції ПАТ “АвтоКрАЗ”. Топ-менеджери “КрАЗу” відзначають дуже високу активність відвідувачів виставки, постійно зростаючий інтерес до військової продукції підприємства – серійної і перспективної. Особливо вони відзначають підвищену увагу до нового перспективного напрямку – розвитку лінійки бронетехніки, який останні кілька років є одним із найважливіших на “КрАЗі”. У підсумку результати участі виявились вищі очікуваних. Під час виставки були проведені переговори з діючими партнерами і намічені спільні проекти на перспективу, а також залучені нові партнери, з якими підписані угоди про співпрацю.

ПАТ “АвтоКрАЗ” розглядає участь у виставці “IDEХ-2017” як один з найважливіших і винятково значимих аспектів у просуванні своєї техніки на Близький Схід.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст