Шановний

Володимире Борисовичу!

У 2017 році, в рамках заходів з підтримки вітчизняної машинобудівної галузі, очолюваний Вами Уряд зробив безпрецедентний крок назустріч Укрзалізниці, надавши дозвіл на закупівлю рухомого складу на загальну суму 16 млрд грн ще до затвердження зведеного фінансового плану. При цьому зобов’язав залізничників провести тендери у січні-лютому поточного року. Такий державний підхід вселяв надію, що нарешті галузь транспортного машинобудування матиме шанс отримати замовлення на внутрішньому ринку та уникнути скорочення персоналу і повного занепаду.

Згідно з “Програмою оновлення рухомого складу ПАТ “Укрзалізниця” та проектом фінансового плану на 2017 рік філією “Дарницький вагоноремонтний завод” ПАТ “Укрзалізниця” 28 січня 2017 року було оголошено 8 тендерів на закупівлю 3000 вантажних вагонів з поставкою до 30 червня 2017 року. Очікувана ціна закупівлі зазначених тендерів складала 833 000,00 грн без ПДВ за одиницю і була нижча за собівартість вагона. У рамках проведеного Укрзалізницею моніторингу цін на рухомий склад виробники надавали пропозиції з реальною ринковою ціною піввагона, з чітким її обґрунтуванням, із врахуванням того, що поставка вагонів планується у другому кварталі 2017 року.

Після оголошення тендерів вітчизняні заводи ще неодноразово звертали увагу керівництва Укрзалізниці на те, що не зможуть взяти участь у них, якщо не буде проведено корегування бюджету закупівлі вантажних вагонів у бік збільшення. Закладене подорожчання вагонів у порівнянні з ціною поставки піввагонів на адресу ПАТ “Укрзалізниця” у 4-му кварталі 2016 року становить 5%, у той час тільки вартість окремих матеріалів та комплектуючих (комплект литва, металопрокат та ін.) на вагон збільшилася на 30–50%. Крім того, Укрзалізницею не враховані наступні реальні чинники, що спричинили ріст цін на новий рухомий склад у порівнянні з жовтнем минулого року, а саме: збільшення згідно з постановою Кабінету Міністрів України мінімальної заробітної плати в 2 рази, зростання курсу валют на 4%, вартості енергоносіїв (газ) на 15,5%, ріст індексу цін виробників (металургійне виробництво) на 15,3%.

Зі свого боку виробники рухомого складу до проведення тендерів пропонували Укрзалізниці створити цінову комісію та запрошували на підприємства для проведення аналізу калькуляцій вартості піввагонів. На жаль, Укрзалізниця відмовилася від детального розгляду зазначеного питання. В результаті, за відсутності реакції Укрзалізниці на звернення вагонобудівників, 20 лютого 2017 року чотири з восьми тендерів загалом на 1500 вагонів були відмінені, оскільки жодний виробник не подав заявку на участь. Термін подання пропозицій по інших чотирьох тендерах на 1500 вагонів був перенесений на 24 лютого 2017 року. Однак через ту ж причину тендери також були відмінені.

21 лютого 2017 року Національний комітет з промислового розвитку за дорученням ПАТ “Дніпровагонмаш”, ПАТ “Азовмаш”, ТДВ “Попаснянський вагоноремонтний завод”, ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” звертався листом до віце-прем’єр-міністра України Володимира Кістіона з приводу ситуації, що склалася із закупівлею ПАТ “Укрзалізниця” вантажних вагонів у 2017 році, з надією встигнути вплинути на ситуацію до відміни тендерів.

Разом з цим ПАТ “Укрзалізниця” розміщує інформацію (стаття від 24 лютого 2017 року на офіційному сайті) стосовно економічно обґрунтованої ціни тендерної пропозиції на нові піввагони, посилаючись на економіку виготовлення їх на власних виробничих потужностях. Вважаємо, що зазначена Укрзалізницею вартість піввагона пов’язана із застосуванням при його виготовленні комплектуючих, що були закуплені раніше 2017 року або таких, які вже були у використанні. Такого підходу при виготовленні нових вагонів українські вагонобудівні підприємства не можуть собі дозволити, бо згідно з тендерними умовами повинні встановлювати тільки нові комплектуючі виробництва 2017 року.

Виходом із ситуації, що склалася, на нашу думку, є термінове проведення незалежного аудиту калькуляцій вартості піввагона на підприємствах ПАТ “Укрзалізниця” та наших підприємствах під егідою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, за участю експертів Національного комітету з промислового розвитку та фахівців Укрзалізниці і наших підприємств.

Є очевидним, що відмова Укрзалізниці від проведення тендерів призведе до простою вагонобудівних підприємств України і подальшого відтоку кваліфікованих кадрів, а також спричинить поглиблення кризи в галузі вагонобудування. Крім того, ігнорування Укрзалізницею доручень Уряду ставить під сумніви виконання програмних показників з оновлення вантажного рухомого складу (закупівлі в цьому році підлягають 9000 вантажних вагонів), адже, незважаючи на наміри керівництва Укрзалізниці забезпечити виконання показників силами власних заводів, навряд чи вони будуть спроможні виготовити хоча б 3000 вагонів за рік.

У зв’язку з викладеним просимо Вас, шановний Володимире Борисовичу, дати доручення щодо термінового проведення незалежного аудиту калькуляцій вартості піввагона на наших підприємствах та підприємствах ПАТ “Укрзалізниця” під егідою Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. І за результатами аудиту, не пізніше 20 березня поточного року, оголосити повторні тендери на закупівлю вантажного рухомого складу. Також вважаємо за доцільне та просимо Вас розглянути можливість щодо проведення під Вашим головуванням спільної наради за участю вагонобудівних підприємств України та ПАТ “Українська залізниця” з питання організації співпраці та можливих умов організації нових тендерів на закупівлю вантажних вагонів.

З повагою

голова правління – директор ПАТ “КВБЗ” Анатолій ШАБАЛА; генеральний директор ПАТ “Дніпровагонмаш” Олег КОРНЕЦЬКИЙ; генеральний директор ПАТ “Азовмаш”

Гия АЛІЗАЄВ;

в.о. генерального директора

ТДВ “Попаснянський ВРЗ” Анатолий НЕТЮХАЙЛО.