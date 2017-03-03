Міністерство культури України і Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Серце до серця” повідомляють, що 19–23 червня 2017 року в місті Вільнюсі (Литовська Республіка) відбудеться Міжнародний фестиваль-конкурс фото-, теле-, радіо- та друкованої журналістики “Матриця”.

Фестиваль проводитиметься для підтримки й розвитку журналістики в Україні, поширення високих стандартів журналістської професії, популяризації надбань української національної культури на міжнародному рівні.

У фестивалі братимуть участь учнівська та студентська молодь, викладачі, професійні журналісти, члени громадських організацій України та Литви.

Номінації: “Відеоролик” (сюжет), “Фотографія”,”Радіосюжет”, “Друковане слово”.

Учасниками фестивалю є діти і молодь віком від 10 до 35 років. Заявки на участь приймаються до 19 травня 2017 року на електронну адресу: tandemplanetal 7@gmail.com.

За додатковою інформацією прохання звертатися за тел.: 044-501-01-15, 093-214-64-17, 050-447-49-68, 067-407-77-98, 050-713-99-90, 067-743-02-85.

Оргкомітет фестивалю.