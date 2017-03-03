Благодійний марафон “Біжу заради дітей” тривав у Полтаві 30 днів. Захід організував клуб любителів бігу Running CLUB Poltava на підтримку юних полтавців з особливими потребами. Мета забігу – привернути увагу до таких дітей і зібрати кошти для ремонту приміщення центру розвитку “Дитина і світ” та закупівлі необхідного обладнання.

Полтавці, тренери клубу Дмитро Кербут і Григорій Юхимець, упродовж місяця щодня пробігали по 21 кілометру, а загалом подолали по 630 кілометрів, незважаючи на лютневі морози. У день завершення марафону вони встановили рекорд України. Причому, запевняють організатори, плануючи забіг, не думали, що подія може претендувати на рекорд. Результат марафонців зафіксували у Полтаві представники Книги рекордів України. Дмитро Кербут та Григорій Юхимець отримали дипломи рекордсменів.

Кошти, зібрані в рамках забігу, передані до благодійної організації “Зернятко” і будуть направлені на потреби дітей з обмеженими фізичними можливостями центру розвитку “Дитина і світ”, відзначили ініціатори марафону.

Іван ПЕТРЕНКО

Журналіст