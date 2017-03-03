Кубок Кременчука – у кобеляцького майстра

Опубліковано: 3 Березня 2017

У  Кременчуці пройшов відкритий Кубок міста з шашок- 64. Для участі в турнірі прибули представники міст Чигирина, Звенигородки Черкасьої області, Олександрії – Кіровоградської,  місцеві спортсмени, делегації Козельщинського і Кобеляцького районів – загалом 20 гравців.  Суддівська колегія вирішила розділити учасників на дві підгрупи і провести коловий турнір. Троє кращих з кожної групи потрапляли до фіналу.
В першій групі трійку фіналістів склали Володимир Мількін (Кременчук), Володимир Збаразький (Чигирин) та Анатолій Остапченко (Козельщинський район). У другій – Георгій Горгола з Кобеляцького району,  Юрій Гармаш (Козельщинський район) та Дмитро Поліщук (Звенигородка). Ця шістка склала групу  фіналістів, причому ті, хто грав між собою в групах, на очних партіях у фіналі не зустрічалися. У підсумку три учасники набрали однакову кількість очок. Однак кращі додаткові показники вивели на перше місце Георгія Горголу з Біликів. Друге місце – у Збаразького, третім фінішував Остапченко.
Переможець та призери змагань нагороджені грамотами та медалями Кременчуцької міської ради.

Кобеляцька РО ВФСТ «Колос».

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Рубрика: ГОЛОВНА
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