У Кременчуці пройшов відкритий Кубок міста з шашок- 64. Для участі в турнірі прибули представники міст Чигирина, Звенигородки Черкасьої області, Олександрії – Кіровоградської, місцеві спортсмени, делегації Козельщинського і Кобеляцького районів – загалом 20 гравців. Суддівська колегія вирішила розділити учасників на дві підгрупи і провести коловий турнір. Троє кращих з кожної групи потрапляли до фіналу.

В першій групі трійку фіналістів склали Володимир Мількін (Кременчук), Володимир Збаразький (Чигирин) та Анатолій Остапченко (Козельщинський район). У другій – Георгій Горгола з Кобеляцького району, Юрій Гармаш (Козельщинський район) та Дмитро Поліщук (Звенигородка). Ця шістка склала групу фіналістів, причому ті, хто грав між собою в групах, на очних партіях у фіналі не зустрічалися. У підсумку три учасники набрали однакову кількість очок. Однак кращі додаткові показники вивели на перше місце Георгія Горголу з Біликів. Друге місце – у Збаразького, третім фінішував Остапченко.

Переможець та призери змагань нагороджені грамотами та медалями Кременчуцької міської ради.

Кобеляцька РО ВФСТ «Колос».