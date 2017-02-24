Обабіч площі перед адмінбудівлею в Полтаві по вулиці Соборності, 45, стоїть громада. З одного боку – люди різного віку в кілька рядів, а з іншого – молодь. Хлопці й дівчата із синьо-жовтими стрічками на грудях тримають портрети тих, хто не повернувся з Майдану в Києві взимку 2014-го. Переливаються на сонці ламіновані світлини. Блищать на очах тих, хто їх тримає, сльози. Червоніють парами у руках людей гвоздики й троянди, оперезані синьо-жовтими й чорними стрічками. Розвіває вітер державні стяги. Полтава вшановує подвиг учасників Революції Гідності та пам’ять Героїв Небесної Сотні.

Розпочався мітинг-реквієм виконанням Державного Гімну, слова якого разом співали присутні на площі учасники Революції Гідності, військові, матері й дружини бійців, полеглих у нинішній війні на сході держави, правоохоронці, волонтери, громадські активісти, представники обласної влади, студентська молодь.

“Вони віддали стукіт серця за наші душі. Вони любили нас і не були байдужі”, – читає свій вірш на облаштованій на сходинках до адмінбудівлі сцені юна полтавка Настя Лещенко. Зачіпає, запалює душу її емоційний заклик: “Ми ж сильна нація, а не баранів стадо, і будемо боротися, аби країна встала… Ну то що, борімося, брати і сестри! І скоро на параді мирному заграють оркестри!”

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять тих, хто ціною свого життя пробудив віру, тих, хто загинув за майбутнє наше та України, хто до останнього стояв на Майдані, вірив в український народ, його правду та слово, волю та честь і захищав його до останнього подиху.

По завершенні мітингу-реквієму полтавська громада поклала квіти до меморіальних знаків Героям Небесної Сотні, полеглим учасникам АТО, меморіалу-графіті Небесної Сотні. На Алеї Героїв, що на міському кладовищі, архієпископ Полтавський і Кременчуцький УПЦ КП Федір відслужив панахиду за загиблими воїнами.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”