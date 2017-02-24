Для забезпечення інвалідів війни та учасників бойових дій продуктами і ліками за доступними цінами в Кременчуці з 2011 року діє благодійна акція “Соціальна поличка”. У ній беруть участь магазини найбільшої в місті торговельної мережі та кілька аптек. Цього року кількість аптечних пунктів і магазинів, де представники згаданих пільгових категорій можуть придбати необхідне за доступними цінами, була розширена.

Користуватися послугами учасників акції мають право більше тисячі кременчужан зі статусом учасника бойових дій, у тім числі в зоні АТО, й інвалідів. Але для цього необхідно отримати спеціальні запрошення в управлінні розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцької міської ради.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”