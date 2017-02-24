“Соціальна поличка” для інвалідів війни

Опубліковано: 24 Лютого 2017

Для забезпечення інвалідів війни та учасників бойових дій продуктами і ліками за доступними цінами в Кременчуці з 2011 року діє благодійна акція “Соціальна поличка”. У ній беруть участь магазини найбільшої в місті торговельної мережі та кілька аптек. Цього року кількість аптечних пунктів і магазинів, де представники згаданих пільгових категорій можуть придбати необхідне за доступними цінами, була розширена.
Користуватися послугами учасників акції мають право більше тисячі кременчужан зі статусом учасника бойових дій, у тім числі в зоні АТО, й інвалідів. Але для цього необхідно отримати спеціальні запрошення в управлінні розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики Кременчуцької міської ради.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА
“Зоря Полтавщини”

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Рубрика: ГОЛОВНА
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