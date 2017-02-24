У виставковій залі Полтавського міського будинку культури два дні працювала ХIV спеціалізована виставка нафтогазової промисловості “Нафта. Газ. Сервіс-2017”. Як зазначають організатори, це – іміджевий захід регіону, спрямований об’єктивно показати роль і потенціал краю на паливно-енергетичному ринку, презентувати досягнення компаній та підприємств галузі, ознайомити зі стратегіями подальшого розвитку, зміцнити відносини з діловими партнерами. У виставці взяли участь підприємства нафтогазової промисловості, сервісні компанії, екологічні організації, наукові заклади. Галузевим партнером виставки стало ПАТ “Укргазвидобування”. Голова правління ПАТ “Укргазвидобування” Олег Прохоренко відвідав захід.

– Минулого року компанія загалом видобула 14,6 мільярда кубометрів газу – це найбільший видобуток в Україні. З них 5,7 мільярда кубометрів видобуло підприємство “Полтавагазвидобування”. Ми ставимо за мету збільшення видобутку газу в Україні до 20 мільярдів кубометрів силами “Укргазвидобування”. Це стратегія, яка дозволить позбутися залежності від імпортованого газу до 2020 року. Вона дуже важлива як для компанії, України в цілому, так зокрема і для Полтавщини, – зазначив Олег Прохоренко. – Коли ми стратегічно вирішуємо, куди вкладати гроші, де видобувати, прекрасно розуміємо, що Полтавщина є одним із ключових регіонів. Називаємо її українським Хьюстоном. Тут видобуваємо близько 45 відсотків газу, нарощуємо власні потужності.

Так, за словами Олега Прохоренка, минулого року ПАТ “Укргазвидобування” створило нову філію, яка базується в Полтаві. Вона має назву “УГВ-Сервіс” і сфокусована на сервісних роботах на свердловинах, їх капітальному ремонті, інтенсифікації.

– Робимо все для того, щоб наростити видобуток, залучити новітні технології і в кінцевому результаті створити нові робочі місця. На Полтавщині в системі “Укргазвидобування” працюють шість тисяч осіб. Ці люди гордяться своєю роботою і трудяться задля досягнення енергонезалежності нашої країни, – додав Олег Прохоренко.

Він також порушив питання соціальної відповідальності компанії перед громадами, на території яких вона працює.

– Минулого року “Укргазвидобування” загалом сплатило 40 мільярдів гривень податків у бюджет України. Зокрема чверть зі вказаної суми – 10 мільярдів гривень – сплачено “Полтавагазвидобуванням”. Дуже важливим кроком є введення в дію законопроекту № 3038, який запроваджує з 1 січня 2018 року відрахування п’яти відсотків від сплаченої ренти до місцевих бюджетів. Цей законопроект ми лобіювали й підтримували на всіх рівнях, вважаємо, що він дуже важливий для регіонів, бо дозволить суттєву частину ренти, яку нині сплачуємо до Державного бюджету, залишати на місцях. І ці кошти підуть на розвиток місцевих громад, – поінформував Олег Прохоренко. – Маємо добру традицію укладання соціальних угод, зокрема і з полтавською владою, за якими виділяємо кошти на розвиток регіону, конкретних проектів. Минулого року сума такої угоди склала 19 мільйонів гривень. Ми повністю виконали свої зобов’язання. Кошти пішли на фінансування проектів у 44 населених пунктах. Дуже знаковий проект, наприклад, – відновлення водогону в Сенчі Лохвицького району. На цей рік обговорюємо нові проекти. Для нас важливо, щоб кошти не просто кудись виділялись. Тому завжди вимагаємо обґрунтування, деталізації проектів. Ми готові співпрацювати, зацікавлені, щоб місцеві громади отримували кошти й розвивалися. Наші працівники живуть у цих громадах. Ми хочемо, щоб люди мали нормальні, цивілізовані умови праці й життя.

Нині, як розповів голова правління ПАТ “Укргазвидобування”, компанія намагається налагодити конструктивний діалог із обласною радою й обласною держадміністрацією щодо отримання нових ліцензій.

У ході виставки відбулися тематичні “круглі столи” й VII Полтавська науково-практична конференція “Відновлювальні нафтогазовидобувні технології у вирішенні глобальних екологічних і соціально-економічних проблем”.

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Перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Пісоцький і перший заступник голови обласної ради Євгеній Холод провели ділову зустріч із представниками нафтогазових компаній, які працюють у полтавському регіоні. Обговорювався формат угоди щодо залучення та використання коштів на розвиток соціальної і транспортної інфраструктури населених пунктів області.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”