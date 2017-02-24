Відвантаживши нещодавно останню партію автомобілів до Туркменистану, ПАТ “АвтоКрАЗ” виконав усі свої договірні зобов’язання із контрагентом. Контракт був реалізований спільно із багаторічним партнером кременчуцьких автомобілебудівників – ТОВ “Торговий дім “Ярав”. Замовник – одне з найбільших підприємств нафтогазової галузі. Усього, відповідно до договору, нафтовикам було поставлено 30 одиниць шасі Краз-6322.

На усі відвантажені замовникові всюдихідні шасі 6х6 встановлюється парогенераторна пересувна установка ППУА-1600/100, призначена для відігрівання шпар, трубопроводів, резервуарів, арматури й іншого нафтопромислового устаткування насиченою парою високого і низького тиску.

Варто зазначити, що основними споживачами українських КрАЗів у країнах СНД, як і раніше, залишаються підприємства нафтогазового комплексу, в тому числі й Республіки Туркменистан. Найбільш затребувані автомобілі – шасі колісних формул 6х6 і 6х4, що використовуються як база для встановлення нафтогазового устаткування.

Популярність української вантажної спецтехніки обумовлена її високими технічними й експлуатаційними якостями, прохідністю, простотою в обслуговуванні та ремонті.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст