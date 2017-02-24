Тема оновлення промислових підприємств Полтавщини та України як основи економічного зростання – до такого обговорення закликали організатори цьогорічної VI “Студреспубліки”, яку провели в оздоровчому таборі “Сонячний” в Омельнику Кременчуцького району. Студенти у дискусійних клубах ділилися ідеями, як вивести промисловий комплекс Полтавщини з кризи.

– У наших обговореннях щороку беруть участь провідні експерти із заявленої тематики, активні підприємці, громадські діячі. Так, у нинішню “Студреспубліку” прибули політолог Андрій Окара, голова Полтавської філії Суспільної служби України Ганна Кіященко. Кожен із них має свій погляд на висвітлення теми, свої моделі виходу з кризи. Цінність “Студреспубліки” в тому, що це – вільний дискусійний клуб. Тут кожний буде почутий. Інколи найнеймовірніші пропозиції виявляються найдієвішими, – говорить лідер полтавської “Студреспубліки” Олег Слизько.

Традиційно участь у “Студреспубліці” взяв голова обласної ради Олександр Біленький – і як посадовець, і як успішний підприємець.

– Корисно знати молодий погляд на речі, що відбуваються в країні. Актуальні й відверто важкі теми – лакмусовий папірець готовності молодих фахівців брати відповідальність за розвиток життя в Україні. Та важливо не втратити цю ініціативу. Сьогодні є ідея створити у кожному виші Полтавщини експертні спільноти молодих і прогресивних. Такі собі громадські ради реальних галузевих експертів зі свіжим поглядом, ініціативами. І запрошувати їхніх представників до обговорення гострих проблем регіону. Це була б взаємовигідна співпраця, – вважає голова обласної ради.

Підсумком роботи VI “Студреспубліки” стане збірка пропозицій по вдосконаленню промислового виробництва, модернізації потужностей і економічних підходів у пошуку ринків збуту, внутрішньому маркетингу. Через Всеукраїнський осередок “Студреспубліки” пропозиції молоді планують донести до центральних органів влади.