У поточному році 11 сільрад Решетилівського району матимуть швидкісний Інтернет. Ініціативу впроваджують за сприяння проекту “Реформа управління на сході України” німецького товариства міжнародної співпраці GIZ. Нині завершили етап формування проектно-кошторисної документації. З настанням тепла почнуться роботи з прокладення мережі.

– Вартість проекту – 2,5 мільйона гривень, з яких 600 тисяч дають наші німецькі партнери. Громади планують закласти у проект співфінансування по 100 тисяч гривень на кожну сільраду-учасницю, – розповідає заступник голови Решетилівської районної ради Віктор Бережний.

Насамперед до Інтернету приєднають школи, лікарні, ФАПи та адмінприміщення сільрад. Так, у селі Шилівка, розташованому за 40 кілометрів від Полтави, мешканці про швидкісний Інтернет до цього часу лише мріяли.

– Ті два провайдери, які надають нам інформаційні послуги, не забезпечують швидкості навіть 1 мегабайт за секунду. Хіба ж це умови для навчання, для розвитку молоді? Звичайно, така ситуація не задовольняє наших потреб, – говорить Шилівський сільський голова Раїса Кальницька.

Для Центру первинної медико-санітарної допомоги швидкісний Інтернет – не примха, а вимога часу. На основі нової системи тут збираються впровадити електронний реєстр пацієнтів, систему документообігу. І вже проводять відповідні навчання для лікарів амбулаторій загальної практики – сімейної медицини та фельдшерів ФАПів.

Допомога проектів GIZ, яку організували для громад області у Полтавській обласній раді з ініціативи голови Олександра Біленького, стосується різних питань.

– У районах області, зокрема у Решетилівському, робимо акцент на впровадженні програми “Безпечний район”. Для розбудови сучасної системи спостереження за правопорядком надійний Інтернет – чи не основний елемент, – говорить Олександр Біленький. – Тому вдячний німецьким партнерам за допомогу в інформатизації територій області, що дозволяє вирішити одразу декілька нагальних проблем громад.

Прес-служба обласної ради.