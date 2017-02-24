У Полтавському університеті економіки і торгівлі за “круглим столом” обговорили підсумки соціально-економічного розвитку області в минулому році.

– Ваша думка для нас важлива, – звернувся до присутніх голова облдержадміністрації Валерій Головко. – Спілкування з експертами дає нам відправні точки, краще розуміння того, на яких аспектах розвитку області зробити акценти. У нас є здобутки і недопрацювання. Важливо, щоб конструктивна критика допомогла їх подолати.

Економістів, експертів, науковців, викладачів, представників влади, ЗМІ і громадськості привітав ректор ПУЕТ, професор Олексій Нестуля.

За кількома показниками область займає лідируючі позиції в країні. Так, за обсягами виробництва молока в сільгосппідприємствах, кількістю поголів’я корів та валовим збором зернових Полтавщина посідає перші місця в рейтингу регіонів. За кількістю випущеної продукції сільськогосподарського виробництва – друге, за обсягами зовнішньоекономічної діяльності – п’яте, промислового виробництва – шосте, інвестицій – сьоме місця.

На досить високих позиціях, які займає регіон у порівнянні з іншими, наголосила директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій облдержадміністрації Інна Іщенко, підсумовуючи роботу економіки області за минулий рік. Відзначила вона і промислову сферу. Полтавщина забезпечує 66% видобутку в Україні газового конденсату, 43% природного газу та 12% – сирої нафти. Промисловими підприємствами краю торік реалізовано продукції на 125,6 мільярда гривень.

– За минулий рік Полтавщина мобілізувала 28,1 мільярда гривень платежів до бюджетів різних рівнів, – сказала Інна Іщенко. – До загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів) надійшло 6,1 мільярда гривень. Це на 30,4 відсотка більше, ніж у 2015 році. Полтавщина активно співпрацює з міжнародними партнерами, підтримуючи експортні зв’язки зі 135 країнами світу.

В області торік побудований міні-завод з переробки молока. З іноземними інвестиціями і партнерами в краї працюють 280 підприємств. Інвестують переважно в галузі промисловості, сільського господарства, переробки, торгівлі. За 9 місяців 2016 року іноземні інвестори вклали в економіку області близько 22 мільйонів доларів США. А темпи приросту освоєних капітальних інвестицій зросли на 48,4%. За фінансовою спроможністю, за підсумками 2016-го, Полтавщина – на сьомому місці.

Обсяг експорту торік становив 1,435 мільярда доларів, імпорту – 860,5 мільйона.

Директор обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва розповіла про міфи і реалії ринку праці. Зокрема сказала, що у неформальному секторі економіки на Полтавщині зайняті більше 173 тисяч людей, це 30 відсотків усіх працюючих. По Україні цей показник – 44 відсотки.

У ході обговорення за “круглим столом” визначені позитивні і проблемні моменти, а також напрямки економічного розвитку області в різних сферах у поточному році. Учасники зібрання наголосили на необхідності подібних дискусій у подальшому.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”