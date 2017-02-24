Уряд Швейцарської Конфедерації погодився продовжити проект “Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO) ще на три роки.

У проекті йдеться не лише про питну воду, хоча саме завдяки його реалізації за два попередніх роки в семи районах області (Полтавському, Кобеляцькому, Кременчуцькому, Лохвицькому, Чорнухинському, Решетилівському та Гребінківському) вдалося впровадити чи вдосконалити модель водопостачання на рівні сільських та селищних громад. Це також підтримка об’єднаних територіальних громад – пілотний проект із покращення питного водопостачання втілюється в селі П’ятихатки Омельницької об’єднаної територіальної громади (ОТГ) Кременчуцького району. Розвиває свою систему водопостачання місто Миргород. Але питна вода – це лише один із напрямків, адже в рамках такої співпраці також надається допомога у підготовці проектів, організації діяльності ОТГ в найрізноманітніших напрямках. У планах – пілотний проект за грантової підтримки DESPRO у Новосанжарському районі щодо роздільного збирання твердих побутових відходів, упорядкування звалища в селі Зачепилівка.

Днями в облдержадміністрації відбулася ділова зустріч першого заступника голови ОДА Андрія Пісоцького з директором швейцарсько-українського проекту “Підтримка децентралізації в Україні” (DESPRO) Юргом Крістеном під час його моніторингового візиту в область. Участь у зустрічі взяли директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій ОДА Інна Іщенко, начальник управління ЖКГ ОДА Едуард Рева. Андрій Пісоцький подякував гостю за підтримку реформи децентралізації, поінформував про труднощі, проблеми та перспективи цього процесу. Юрг Крістен розповів, що уряд Швейцарської Конфедерації працює щодо реалізації DESPRO в Україні уже 10 років. Зокрема в Полтавській області у червні добігає кінця третя фаза діяльності проекту. Результати потужні – не лише щодо водопостачання, а й у поводженні з твердими побутовими відходами. Юрг Крістен оприлюднив гарну новину: уряд Швейцарії погодився продовжити дію проекту ще на три роки. Аспекти подальшої співпраці й обговорювалися в ході зустрічі.

Ольга ЩЕГЛОВА

“Зоря Полтавщини”