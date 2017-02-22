Велике християнське свято Стрітення Господнього співпадає з Днем вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч ветерани-афганці, їхні рідні, представники органів влади та місцевого самоврядування, небайдужі громадяни відзначали 28-му річницю виведення радянських військ із Афганістану.

Вшанування учасників бойових дій розпочалося з покладання квітів до могил загиблих і померлих воїнів-інтернаціоналістів. Делегація, до складу якої входили Великобагачанський селищний голова Юрій Саковський, депутат селищної ради Сергій Ярошенко, заступник голови районної організації Української спілки ветеранів Афганістану Анатолій Писаренко, поклала квіти до могил загиблих і померлих воїнів-інтернаціоналістів у Великій Багачці, Рокиті, Кравченках та інших населених пунктах краю.

Безпосередньо у Великій Багачці урочистості розпочалися ходою учасників бойових дій в інших державах до будинку, де мешкав загиблий воїн-афганець Геннадій Захарченко. Після мітингу до меморіальної дошки, встановленої на честь героя, лягли квіти. Його пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Біля пам’ятного знака воїнам-афганцям виступили Надзвичайний і Повноважний Посол України, уродженець Великої Багачки, учасник бойових дій в Афганістані, гуманітарних місій у Лівії та Сирії, кавалер п’яти орденів Володимир Бутяга, селищний голова Юрій Саковський, голова районної ради Григорій Полтавець, перший заступник голови РДА Світлана Мельник, районний військовий комісар Сергій Погорєлов. Володимир Бутяга розповів про участь в афганській війні, про нереалізовані, на щастя, плани радянського керівництва щодо аналогічного вторгнення до Ірану. Промовці бажали ветеранам міцного здоров’я, злагоди в родинах і в суспільстві, збереження святого духу фронтового побратимства.

З нагоди пам’ятної дати ряд ветеранів, жителів Великобагачанської селищної ради, було відзначено нагородами Української спілки ветеранів Афганістану. Медаль “За звитягу” вручено Володимиру Левчуку, медаль “За заслуги” І ступеня – Павлу Максименку, “За заслуги” ІІ ступеня – Анатолію Шендрику, “За заслуги”

ІІІ ступеня – Олександру Щербаку і Михайлу Дзюбенку.

Після закінчення офіційної частини урочистостей ветерани-афганці мали можливість поспілкуватися з бойовими друзями, обговорити перспективи і плани діяльності районної організації УСВА.

Анатолій КАРПОВ

Журналіст