Життєвий шлях, осяяний покликанням

Опубліковано: 22 Лютого 2017

Досвідчений спеціаліст, справжній майстер своєї справи, привітна жінка, дружина, мама і бабуся Катерина Василівна Скрипка відзначає симпатичну дату. Вона – старший зоотехнік виробничого підрозділу “АгроМаяк” ТОВ “Агрофірма імені Довженка”.
21 лютого 1957 року в родині тракториста Івана та полільниці Марії Яковенків народилася донечка. Поспішала дитина на світ, бо вродилася в дорозі, на підводі, між Яковенщиною і Водяною Балкою, що неподалік Диканьки. До сільського закладу охорони здоров’я Катрусю привезли дбайливо закутаною в батькову сорочку. Тож не дивно, що стала татовою улюбленицею…
Дитячі роки промайнули в селі Кратова Готва Диканського району. В домашньому господарстві завжди тримали корову, теля, кролів, качок, курей, тож нудьгувати Катрусі й старшому брату Володі не доводилося. Катя пасла влітку колгоспних корів. Досі згадує мальовничі луки з пахучими травами. Сьогодні жінка зізнається онукам, що природу, тварин і все живе любила від самого малку. Довго визначатися з вибором професії не довелося: хоч брат і рекомендував вступати до Гадяцького культосвітнього училища, вчитися на бібліотекаря, Катя подала документи в Писарівщинський зооветеринарний технікум на спеціальність “ветеринарія”. Відтоді почалося її професійне зростання. Навчалася легко й із задоволенням. У 1976 році отримала червоний диплом.
Кілька місяців стажування в Полтавській обласній ветеринарній лабораторії остаточно утвердили Катю Яковенко у правильному виборі професії. Того ж року вона стала студенткою Харківського зооветеринарного інституту. Найбільше запам’яталися і знадобилися потім у самостійній роботі заняття з акушерства, хірургії. П’ять студентських років стали щасливими для дівчини. Там зустріла і свою долю – студента Василя Скрипку. Невдовзі в них народилася донька Оленка.
Молодих фахівців направили на роботу в Чутове. Там у них народилася молодша донечка Оксанка. 1985 року родина переїхала у село Човно-Федорівку Зіньківського району, де Катерина Скрипка стає ветеринарним лікарем місцевого колгоспу “Маяк”, головним ветлікарем СВК “Маяк”, пізніше – виробничого підрозділу “АгроМаяк”. Нині Катерина Іванівна – старший зоотехнік господарства.
Непомітно промайнули-пробігли дитинство, юність, на зміну їм прийшли мудра зрілість і усвідомлення того, що життєвий вибір було зроблено правильно – за покликом душі й серця. Щиро вітаємо дорогу ювілярку з прекрасною датою і бажаємо наснаги, енергії та міцного-міцного здоров’я!

Асоціація ветеринарних фахівців Полтавської області.

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Рубрика: ГОЛОВНА, Найкраще
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