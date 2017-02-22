Рада бізнес-омбудсмена, тобто посадовця, який має захищати порушені права людини в сфері підприємництва перед органами влади всередині країни і за її межами, працює в Україні з травня 2015 року. Відтоді фахівці цієї організації отримали понад 1,5 тисячі скарг від бізнесових структур. Пряма фінансова вигода від діяльності ради становить близько 8 мільярдів гривень, значна частка цієї суми – повернений підприємствам ПДВ.

Полтавщина за кількістю звернень підприємців до ради бізнес-омбудсмена входить до першої десятки серед регіонів України. 35 скарг – саме стільки подали з Полтавської області – стосувалися податкових органів, місцевих рад і екологічних інспекцій. Полтавському бізнесу повернули понад 60 мільйонів гривень. Про це йшлося на зустрічі бізнес-омбудсмена в Україні Альгірдаса Шемети з першим заступником голови облдержадміністрації Андрієм Пісоцьким, директором департаменту економічного розвитку ОДА Інною Іщенко, представниками бізнесу та органів виконавчої влади. Під час зустрічі з керівництвом області обговорені питання інвестиційного потенціалу регіону, проблемні моменти розвитку бізнесу.

Рада бізнес-омбудсмена – незалежний консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України, що представляє і захищає інтереси українського бізнесу в державних органах. Структура повністю фінансується міжнародними донорами. Її головні завдання – боротьба з корупцією, підвищення інвестиційної привабливості України, зміни в структурі взаємовідносин між бізнесом і держслужбовцями. Рада приймає та розглядає скарги від представників малого та середнього бізнесу, проводить розслідування, вислуховуючи всі сторони конфліктів, приймає рекомендації стосовно того, як вирішити спірну ситуацію, і контролює виконання своїх рекомендацій.

– Незважаючи на велику кількість скарг на фіскальну службу, нам вдається ефективно з нею працювати, — відзначив бізнес-омбудсмен. – Останнім часом поліпшилася співпраця із силовими структурами. Із Генеральним Прокурором України ми обговорювали конкретні кримінальні провадження, пов’язані з бізнесом. Після цього декілька справ закрили. Для мене важливо працювати не тільки в Києві, а й зустрічатися з представниками бізнесу в різних регіонах України.

Альгірдас Шемета – литовський політик, колишній міністр фінансів Литви і європейський комісар з бюджету та фінансового планування, оподаткування – відповів на запитання представників ділових кіл Полтавщини, надав фахові консультації, зокрема з питань звернень до ради бізнес-омбудсмена. Подати скаргу можна як у звичний спосіб – поштою чи особисто, так і заповнивши електронну форму на веб-сайті ради boi.org.ua.

У рамках робочої поїздки на Полтавщину гість провів брифінг для журналістів і відвідав ТОВ “Полтавський хлібозавод “Кулиничі”.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”