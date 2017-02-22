Першим навчальним закладом Полтавщини, що надіслав документи учнів до Харківського регіонального центру для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) знань випускників, стала ЗОШ № 38 обласного центру. У цій школі близько 90 випускників 11-х класів, і всі вони вчасно зареєстровані й можуть спокійно готуватися до випробування. Директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, до компетенції якого входять організація та проведення ЗНО в Харківській, Полтавській і Сумській областях, професор Олександр Сидоренко відзначив школу як взірець для інших.

Загалом протягом першого тижня реєстрації на ЗНО-2017 комплекти реєстраційних документів на своїх випускників надіслали близько 30 шкіл. Про це Олександр Сидоренко розповів на брифінгу з питань організації ЗНО на Полтавщині в національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Він подякував журналістам Полтавщини за оперативне й професійне висвітлення теми ЗНО, а також професору, ректору ПНПУ Миколі Степаненку та освітянам області за всебічну підтримку.

Випускники поточного року подають реєстраційні документи в свої школи, ті ж, хто отримав атестати у минулі роки, мають подбати про реєстрацію самостійно. Для цього в області створена мережа пунктів тестування. Реєстрація учасників ЗНО триватиме до 17 березня, виправити помилки в заявах можна до кінця березня. Термін реєстрації для молоді з непідконтрольних територій та учасників АТО, які не мали змоги зареєструватися в основний період, продовжений до 19 травня.

Нинішнього року на Полтавщині 7,1 тисячі випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Регіональний центр планує участь у ЗНО близько 10 тисяч мешканців Полтавської області.

Тестування відбудеться з 23 травня до 16 червня 2017 року. Додаткова сесія – з 3 до 12 липня. Головні особливості цьогорічної іспитової кампанії – це скорочення термінів реєстрації, проведення ЗНО з іноземних мов (окрім англійської) в один день – 25 травня та зарахування результатів тестування для 11-класників як державної підсумкової атестації з трьох предметів, тобто традиційних випускних екзаменів у школах не буде.

Харківським РЦОЯО спільно з департаментом освіти і науки Полтавської ОДА визначені 6 округів для проведення ЗНО: у Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді, Гадячі, Карлівці. Там же в квітні пройде пробне тестування, яке цьогоріч побажала пройти рекордна кількість школярів – 5100 осіб.

– Зважаючи на те, що з 2018 року планується запровадження обов’язкового тестування з іноземних мов із використанням дворівневих предметних тестів, у 2017-му буде проведено апробацію нового формату завдань для сертифікаційних робіт ЗНО з іноземних мов, – відзначив Олександр Сидоренко. – Уперше в цьому році вступне випробування на ступінь магістра за спеціальністю «Право» буде проходити у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням методики ЗНО. Ще одне нововведення – загальнодержавний моніторинг якості початкової освіти, що пройде в квітні-травні. Наступного року Україна вперше братиме участь у міжнародному дослідженні якості освіти, що визначає стан освіченості 15-літніх громадян. Пілотне дослідження відбудеться в травні нинішнього року.

До ЗНО і вступної кампанії готуються і вищі навчальні заклади. Так, ректор ПНПУ імені В. Г. Короленка, професор Микола Степаненко відзначив, що в університеті поліпшили й удосконалили творчі конкурси на ті спеціальності, що передбачають вступні випробування. Презентуючи свій вищий навчальний заклад, наголосив, що ринок праці диктує вибір професії. Абітурієнти нині більше цікавляться гуманітарними науками, іноземними мовами. Крім педагогічних, пропонуються і такі спеціальності: психологія, переклад, журналістика, соціальна робота тощо.

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”