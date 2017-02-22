Нині в області тривають будівництво третьої черги протитуберкульозного диспансеру, реконструкція обласного кардіодиспансеру, центру екстреної медицини, гуртожитку з навчальними приміщеннями, заплановані ремонти інтернатних закладів тощо. Замовником робіт виступає управління капітального будівництва облдержадміністрації.

Необхідність виконання будівельних робіт, кошторисну вартість, підрядників та інші відомості про забудови, які заплановані, будуються чи завершені в області за бюджетні кошти, відтепер можна знайти й відслідкувати на новому інформаційному порталі Полтавщини “Будуємо прозоро!”.

Презентували портал в інформагентстві “Новини Полтавщини”. Це спільний проект управління капітального будівництва обласної держадміністрації та громадської організації “Інститут аналітики та адвокації”. Створений він для того, щоб збільшити прозорість використання бюджетних коштів і дати полтавцям можливість слідкувати за їх розподілом, зазначив начальник управління капітального будівництва ОДА Тимофій Голбан.

Сайт, оформлений у вигляді карти, показує будівництво, поточні й капітальні ремонти, реконструкцію, реставрацію різних об’єктів. Користувач може також перейти на сторінку відповідної закупівлі на сайті “ProZorro”. Інформація буде корисною й для тих, хто планує брати участь у тендерах на виконання робіт. Створення сайта розробники завершили протягом двох тижнів.

– Завдання цього порталу – показати громадянам, як працюють кошти з бюджету для покращення інфраструктури області. Будь-хто може зайти на сайт, зробити пошук за адресою, районом, підрядником і дізнатися, де і що будується чи ремонтується. Це унікальний в Україні проект. Нашим сайтом вже зацікавилися в Одесі, – сказав виконавчий директор “Інституту аналітики та адвокації” Юрій Нестуля.

Портал схвалений не лише управлінням капітального будівництва, а й керівництвом області. Голова ОДА підписав відповідне розпорядження, зазначалося на презентації. Незабаром на ньому з’явиться й інформація про забудови, підконтрольні райдержадміністраціям. Органи місцевого самоврядування області теж запрошують приєднатися до порталу “Будуємо прозоро!”.

Сайт уже працює. Його адреса – zabudova.pl.ua

Ганна ЯЛОВЕГІНА

“Зоря Полтавщини”