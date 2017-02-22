У Лубнах на ковзанці стадіону “Центральний” пройшли перші дитячі змагання “Льодова феєрія”. Ідея заснування дійства належить міському голові Олександру Грицаєнку і директору стадіону Юрію Климченку. Організаторами стали дирекція комунального стадіону і відділ сім’ї, молоді та спорту міськвиконкому.

Судді Іван Тузов та Юрій Тягній оцінювали виступи учасників у трьох вікових групах і чотирьох видах програми з катання на ковзанах. Серед переможців і призерів – Мирослав Маляр, Дмитро Серченко, Орест Товкач, Герман Левицький, Олександр Масенко, Костянтин Герасименко, Ярослава Клименко, Анастасія Гречко. На урочистому закритті льодових змагань кращі юні майстри ковзанярського спорту отримали грамоти, медалі і солодкі призи.

Крім того, повідомив ініціатор дійства і директор стадіону Юрій Климченко, переможцям вручено абонементи на щоденне катання на ковзанці. Організатори сподіваються, що надалі зимове спортивне дійство стане традиційним у місті над Сулою.

Анна ДОРОШЕНКО

Журналіст