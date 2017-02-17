– Стрітення Господнє – великий празник, мені він уявляється не лише як зустріч зими з весною. Про глибоко духовний зміст не буду говорити, бо, пробачте, не уповноважений. Я – солдат, воїн. Але у найкритичніші моменти ми завжди звертаємося до Бога. Мабуть, не випадково на Стрітення ми зустрілися з Батьківщиною.

Чоловік поважного віку тихо й без зайвої уваги кладе квіти до меморіалу. Чомусь вирішив поділитися сокровенним.

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Вшановуючи учасників бойових дій на території інших держав та з нагоди 28-ї річниці виведення радянських військ із Афганістану керівники облдержадміністрації, обласної ради, профільних департаментів ОДА зустрілися з представниками обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану. Зібралися, щоб вручити відзнаки й почесні грамоти воїнам-інтернаціоналістам, обговорити проблемні питання, які виникають у ветеранів, зокрема щодо соціального захисту, транспортних перевезень, пільгового проїзду, одержання житла, належного медичного обслуговування й санаторно-курортного оздоровлення.

Питання зі структурними підрозділами облдержадміністрації вирішуються, проте залишається проблемним забезпечення належних пільг сім’ям загиблих в Афганістані, зазначив голова обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Валерій Корчуков.

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15 лютого, у День вшанування учасників бойових дій на території інших держав, в обласному центрі відбувся мітинг-реквієм. Воїни-інтернаціоналісти, родини загиблих, представники влади, громадськості поклали квіти до меморіалу “Синам Полтавщини, загиблим в Афганістані в 1979–1989 роках”. Було вручено почесні відзнаки. Міський голова Полтави Олександр Мамай вручив сертифікат на отримання житла – трикімнатної квартири в обласному центрі – учаснику бойових дій в Афганістані Владиславу Сенчуку.

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Присутні на мітингу-реквіємі вшанували пам’ять усіх, хто поліг, виконуючи воїнський обов’язок перед Батьківщиною.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”