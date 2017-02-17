У телецентрі ПАТ НСТУ «Полтавська регіональна дирекція «Лтава» 22 лютого о 14-й годині відбудеться презентація документального фільму, назву якого винесено в заголовок даної публікації.

Зустріч двох талантів – режисера Леся Курбаса і драматурга Миколи Куліша – змінила український театр ХХ століття. У новаторських формах, ідеях їхніх вистав вперше заговорила правда про радянську систему. Театральний тріумф став початком кінця: і для цих двох геніальних митців, і для театру «Березіль». Комуністична влада не пробачала українського патріотизму. Вирок системи – Соловки і знищений пласт культури, що увійшов у історію як «Розстріляне українське Відродження».

Авторський колектив фільму: режисери-постановники – Наталія Іванченко, Дмитро Старіков; автори сценарію – Ольга Ніколенко, Наталія Іванченко; оператори-постановники – Дмитро Старіков, Максим Старіков; монтаж і комп’ютерний дизайн – Олена Шарбенко; звукорежисер – Петро Сливка; продюсер – Наталія Іванченко. У ролі Леся Курбаса – Богдан Чернявський; у ролі Миколи Куліша – Володимир Самойліченко.

Це вже другий фільм циклу «Соловецькі в’язні з України». Перший вийшов у 2011 році і був присвячений нашому видатному землякові, талановитому поету, перекладачу, літературному критикові Миколі Зерову. Авторський колектив фільму в 2012 році удостоєний Державної премії в галузі публіцистики імені В. Чорновола, Гран-прі VІ Всеукраїнського фестивалю телевиробників «Відкрий Україну!» (2012 р.), Першої премії Всеукраїнського фестивалю екранних мистецтв «Дніпро-сінема» (2011 р.).

Прем’єра фільму на телеканалі «Лтава» – 25 лютого о 20.30; 26 лютого о 15.00.

Петро ГАЙДУК

Журналіст