Найбільше в Кременчуці й Полтавському регіоні бюджетоутворююче підприємство ПАТ “АвтоКрАЗ” – єдиний український виробник вантажних автомобілів із замкненим технологічним циклом виробництва, у 2016 році поповнив бюджети різних рівнів майже на 143 мільйони гривень. При цьому в Держбюджет Кременчуцький автозавод перерахував майже 100 мільйонів гривень. З них єдиний соціальний внесок склав більше 31 мільйона гривень, ПДВ – понад 65 мільйонів.

І нині “КрАЗ” залишається одним із основних донорів бюджетного фонду Кременчука. Торік місцевий бюджет за рахунок відрахувань підприємства поповнився на 43 мільйони гривень, що на 29 відсотків більше відрахувань 2015 року. Найбільші відрахування в цій сумі склали: 24 мільйони гривень – податок з доходів фізичних осіб; майже 18 мільйонів гривень – орендна плата за землю і більше 2 мільйонів гривень – військовий збір. Таке значне збільшення надходжень до місцевого бюджету пов’язане в основному зі значним ростом орендної плати за землю і відрахувань податків з доходів фізичних осіб.

Підприємству, незважаючи на тривалу економічну кризу, що негативно впливає на діяльність “КрАЗу”, падіння обсягів виробництва у машинобудівній галузі в цілому, вдалося в повному обсязі виконати свої податкові зобов’язання перед державою. Повністю виконав завод у 2016 році й узяті на себе зобов’язання у соціальній сфері. Щокварталу підвищувалася заробітна плата працівників, яка у середньому за рік склала 4630 гривень.

Крім різних відрахувань, за кошти автозаводу торік була розпочата реконструкція важливого соціального об’єкта Кременчука, пам’ятника архітектури – Палацу культури “КрАЗ”. Для цього завод спрямував більш мільйона гривень, роботи продовжаться й у поточному році.

ПАТ “АвтоКрАЗ” планує і далі знаходити можливість для збільшення соцпакета своїх працівників, поліпшення умов їхньої праці, до того ж не згортати роботи з реконструкції об’єктів соціального призначення.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст