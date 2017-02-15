Нещодавно ми звернулися до депутата обласної ради Фахраддіна Мухтарова. Справа була ось у чому. Людмила Сапа пропрацювала все трудове життя лікарем у селі Павлівка Хорольського району. Коли вийшла на заслужений відпочинок, місце медика залишилося вакантним. Керівники громади неодноразово зверталися до представників органів влади щодо забезпечення ФАПу медпрацівником. Але й досі у нас немає лікаря. Ми стурбовані такою ситуацією. Пенсіонери, які тяжко працювали на землі, у місцевому господарстві, соціальних закладах, нині вважають себе покинутими!

Нещодавно ми забили на сполох, зокрема й через те, що колишній лікар, яка повсякчас допомагала населенню, захворіла – у неї стався інсульт. Вона лікується в обласній лікарні.

“Допоможіть врятувати життя нашого лікаря”, – прохали ми під час особистої зустрічі з Фахраддіном Мухтаровим. Він заслужив повагу павлівців як людина слова: якщо пообіцяв, то обов’язково допоможе, підтримає. Прохали його й про те, щоб на рівні області порушив питання про забезпечення медичними працівниками, сімейними лікарями закладів охорони здоров’я району.

Фахраддін Мухтаров нас уважно вислухав. Пообіцяв звернутися до керівництва області й профільних служб щодо порушеного питання. На перший час виділив Людмилі Сапі допомогу на лікування.

Щиро сподіваємося, що ситуація завдяки Фахраддіну Мухтарову, представникам влади району й області позитивно вирішиться, й усі мешканці нашої громади отримуватимуть якісні та своєчасні медичні послуги.

Жителі села Павлівка Клепачівської об’єднаної територіальної громади Хорольського району.