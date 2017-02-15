До розробки програми розвитку малого та середнього бізнесу на Полтавщині залучать найкращих вітчизняних і закордонних експертів. Таким є один із результатів зустрічі з керівником фонду “Східна Європа” Віктором Ляхом, зініційованої у Полтаві головою обласної ради Олександром Біленьким.

– З допомогою експертів Фонду ми запустили в обласній раді ресурс електронних петицій. Далі розширюємо співпрацю – будемо спільно розробляти програму підтримки та розвитку малого і середнього бізнесу в області. Фонд “Східна Європа” вже має ряд напрацювань і проектів у питанні соціального підприємництва у 4 областях України. Ми хочемо приєднатись до цієї ініціативи, впроваджувати на Полтавщині передові підходи співпраці з бізнесом. Залучимо до цієї роботи не лише відомих експертів, а й представників підприємців, щоб вибудувати повноцінну систему вирішення проблем, – поділився планами голова Полтавської обласної ради.

А тим часом експерти Фонду привезли до Полтави готові проекти співпраці з громадами області. Особливо цікавились голови районних рад та ОТГ нюансами впровадження програм “Відкрите місто”, “Бюджет участі”, “Електронні петиції”.

– Коли ми починали у 2014 році впроваджувати систему “Відкрите місто”, було багато нерозуміння і невіри, особливо з боку комунальних підприємств. Та сьогодні маємо результат – громада стала нам першим помічником у вирішенні насущних проблем. Вони звертаються у режимі он-лайн – ми одразу ж реагуємо. Без писанини і бюрократії, – розповідає Миргородський міський голова Сергій Соломаха.

“І саме налагодження дієвої комунікації, порозуміння “влада – громада” – одне із головних завдань, які ставлять перед собою програми фонду “Східна Європа”, – зазначив під час зустрічі голова Фонду Віктор Лях.

– Наші ресурси направлені на вирішення першочергових проблем громад. Та для цього потрібні комунікація, діалог. Впровадження таких проектів, як “Бюджет участі”, “Електронні петиції”, мобілізують людей навколо гострих питань територій. Це вже ініціативна громада, яка бореться за вирішення саме своїх проблем. І чим ширший, масштабніший, активніший буде такий діалог – тим краще для громад. Аналізуючи впровадження проектів, ми побачили: 10 відсотків проблем територій вирішуються без втручання бюджету. Люди просто мобілізуються і своїми зусиллями покращують життя територій, – говорить Віктор Лях.

На завершення учасники зустрічі вирішили розвивати і далі співпрацю з фондом “Східна Європа” у зазначених напрямках. Тим більше, що такі ресурси, як електронні петиції, з цього року для діяльності органів місцевого самоврядування є обов’язковими для впровадження.

Прес-служба обласної ради