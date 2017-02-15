Стрітення Господнє

Опубліковано: 15 Лютого 2017

15  лютого православні та греко-католики відзначають Стрітення Господнє – одне з найбільших християнських свят.

Відзначають його в пам’ять про те, як Свята Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після Його народження. Коли Діва Марія разом із Йосифом принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі з Господом уже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведником і від Духа Святого був звіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить Ісуса Христа. Те й здійснилося – Симеон міг одержати тепер вічний спокій. Перед смертю старець Симеон сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, вийде “на служіння спасіння людей”.
Свято Господнього Стрітення започатковано в Єрусалимі у другій половині IV століття, він входить до дванадцяти найбільших церковних свят.
У народі Стрітення здавна символізує зустріч зими з весною. З цим святом пов’язано багато прикмет, за якими можна буде судити про хід цілого року. Для віруючих обов’язковим у цей день є похід до церкви за свічкою-оберегом і свяченою водою. Свічка весь рік буде оберегом дому від вогню і блискавки, а вода має цілющі властивості.
Підготувала Марія ВІТРИЧ.

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Рубрика: ГОЛОВНА
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