Від міста до міста, від бригади до батальйону – їздить Україною киянка Катерина Валевська. Вона – військовий журналіст, учасниця “Жіночої сотні” Майдану, волонтер батальйону “Айдар”, організатор загальнонаціональної акції “Велика українська хода: силою думки, віри і молитви зупинимо війну в Україні”. Жінка збирає й демонструє прапори, на яких люди залишають записи-побажання бійцям антитерористичної операції. Акцію присвятила Героям Майдану, Героям АТО, заради миру й перемоги України в неоголошеній війні на сході. Завітала “хода” і в Котельву.

Цей своєрідний ланцюг єдності з прапорів стартував із Донеччини й Луганщини і вже встиг побувати на заході, півдні та в центрі нашої держави. 245 стягів підняли на Говерлу, символічно наблизивши до неба, до Всевишнього зоставлені на прапорах думки українців.

Нині Катерина Валевська подорожує Полтавщиною. Нещодавно понад 200 прапорів із різних регіонів країни привезла у Котельву. Серед них – синьо-жовті, червоно-чорні, знамена бойових бригад і батальйонів – загальною протяжністю понад 400 метрів. Їх усі котелевці й гості селища могли побачити в парку Слави. Допомогли в проведенні заходу працівники районного Будинку культури Наталія Копачинська, Едуард Носач, Олена Косовська, Надія Сідько.

Волонтерка розповіла, що коли привозить прапори у той чи інший населений пункт, біля них збираються люди від малого до старого, й під час таких акцій панує надзвичайно позитивна енергетика.

На флешмоб, організований Катериною Валевською у Котельві, завітали учні гімназії №1 імені С.А. Ковпака, вчителі, працівники відділу освіти, сім’ї та молоді райдержадміністрації, бійці АТО, воїни-інтернаціоналісти, чорнобильці, ветерани праці… Краяни подякували гості з Києва. Підтвердили її позицію, що любов українців до своєї Батьківщини, патріотизм, одвічне прагнення до волі і свободи мають зрештою здолати агресора. Кожен охочий міг зробити свій внесок на підтримку українських військових до встановленої благодійної скриньки.

Гімназисти відразу ж заходились розмальовувати синьо-жовтий прапор із великим написом “Котельва”, залишали на ньому свої побажання воїнам. “Миру і добра – рідній Україні! Господи, я бажаю, щоб закінчилась війна, над усе хочу миру!” – зазначила Юля Старокожко. “Борітеся, перемагайте. Повертайтесь живими. Дуже хочу, щоб настав мир!” – звернулася до бійців Вероніка Сахно. “Слава Героям! Смерть ворогам! Бажаю злагоди, миру і спокою на рідній українській землі”, – написала Настя Верблюд.

Чи не щомісяця Катерина Валевська їздить на фронт. Туди возить зібрані нею розписані прапори з усіх регіонів України.

– Якби ви бачили, як світяться очі військових і з яким хвилюванням вони шукають прапор зі свого міста чи села. Цілують ці прапори, перечитують усе, що на них написано, на їхньому фоні фотографуються, – говорить волонтер. – Це піднімає бойовий дух наших хлопців, додає сил, енергії, рішучості, впевненості у наближенні довгоочікуваної перемоги, яка, я свято вірю, обов’язково буде за нами!

У кожному населеному пункті, де презентує акцію “Велика українська хода”, киянка робить низку фотографій. В особистому архіві має близько 45 тисяч різних світлин. Планує використати їх для майбутньої виставки “Обличчя війни, обличчя України”.

Анатолій ДЖЕРЕЛЕЙКО

Журналіст