Чверть століття тому – 19 лютого 1992 року – Верховна Рада України затвердила малий Державний герб України – тризуб.

Державний Герб – це символ, який презентує певну країну як суверенну незалежну державу, офіційна емблема, зображувана на офіційних документах, печатках, грошових знаках. У світовій практиці не існує суворої регламентації творення Державного Герба. Практика його оформлення спирається на національні традиції, відбиває специфіку геральдичних особливостей розвитку певної країни.

Тризуб є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак свого роду, оберіг. У вигляді державної символіки він використовувався князями часів Київської Русі, став Державним Гербом УНР, у ХХ столітті репрезентував різні політичні організації, залишаючись символом національно-визвольного руху. Тризуб у радянській Україні піддавався офіційній дискредитації.

Існує багато теорій походження та значення тризубця: сокіл, якір, символ триєдності світла. Він символізував також розподіл Всесвіту на небесне, земне й потойбічне, єдність Божественного, Батьківського й Материнського – священних початків, трьох природних стихій – повітря, води і землі.

Ставши Державним Гербом сучасної України, тризуб символізує тяглість і спадкоємність традицій нашої території.

Підготувала Лідія ВІЦЕНЯ.