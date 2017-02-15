Осередки первинної ланки надання медичної допомоги області отримали просвітницькі матеріали (пам’ятки й інформаційні бюлетені) та щоденники самоконтролю здоров’я для пацієнтів. Медики розподіляли і доставляли їх за потребами в амбулаторії. Тепер корисну інформацію мають отримати хворі.

У рамках Проекту Світового банку “Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей” – субпроекту “Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у Полтавській області” надійшов транш спеціальних просвітницьких матеріалів для закладів первинного рівня надання медичної допомоги.

Це, зокрема, пам’ятки “Важливість оптимальної рухової активності”, “Як запобігти шкідливим звичкам”, “Раціональне харчування” – зручні узагальнені порадники щодо корекції способу життя: змін звичного рухового режиму, харчових звичок тощо.

– Це саме те, про що сімейні лікарі мають говорити з пацієнтами. А щоб сказане не залишилось поза увагою, пацієнт після зустрічі з лікарем отримає своєрідний “конспект”, нагадування про фактори ризику і пояснення того, що потрібно робити для їх зменшення, – розповіла керівник обласного Центру здоров’я Ніна Дурдикулиєва. – Важливим є “Щоденник самоконтролю для хворих на артеріальну гіпертензію”. Це зручний інструмент для систематичного відстеження артеріального тиску та фіксації даних, а також кишеньковий порадник у найважливіших питаннях для хворих на серцево-судинні захворювання. Дуже важливо те, що такий міні-довідник – ще й джерело потрібної інформації для лікаря. Адже фіксація показників дає узагальнену картину і динаміку стану здоров’я пацієнта. Це дисциплінує і допомагає хворим на гіпертензію привчитися слідкувати за собою, своїм самопочуттям, вчасно вживати ліки.

Для медичних закладів видані інформаційні бюлетені “Особливості життя хворих серцевою патологією”. Щоденник самоконтролю і пам’ятки можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря.

Прес-центр департаменту охорони здоров’я ОДА.