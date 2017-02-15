Ми можемо отримувати беззаперечні блага від використання природного газу й не наражати себе на небезпеку лише за чіткого дотримання правил безпеки при користуванні газовими приладами. На жаль, 28 січня в Шишаках стався випадок отруєння природним газом, внаслідок якого постраждало 5 людей, у тому числі 2 дитини – 2013 і 2016 років народження.

Оскільки газ є одним із основних чинників небезпеки, управління з питань цивільного захисту ОДА нагадує правила користування газовими приладами та порядок дій при виявленні запаху газу в приміщенні.

Категорично забороняється: користуватися несправними або пошкодженими газовими приладами; використовувати газові прилади не за призначенням; проводити самовільну газифікацію будинку (квартири); дозволяти дітям користуватись газовими приладами; залишати без нагляду увімкненими газові прилади навіть на короткий час; сушити білизну над запаленою газовою плитою; вимикати автоматику безпеки й регулювання газового обладнання; користуватися газовими колонками, газифікованими опалювальними печами та іншими приладами при відсутності тяги у димоходах; переносити й самовільно ремонтувати газове обладнання у приміщеннях, вносити зміни у конструкцію газових приладів і устаткування; змінювати устрій димових і вентиляційних систем (каналів), блокувати вентиляційні канали та інженерні улаштування, що призначені для очищення димоходів.

При виявленні ознак різкої зміни тиску в мережі газопостачання необхідно перекрити вентилі на газовому приладді та крани подачі газу перед ними й негайно повідомити аварійну службу газу.

При виявленні запаху газу: в жодному разі не використовуйте сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню; не вмикайте світло та будь-які електроприлади; не користуйтесь електродзвінками квартир; негайно перекрийте вентиль на газовому приладі, кран подачі газу перед ним та провітріть приміщення; викличте аварійну службу газу за телефоном “104”.

Будьте завжди уважні при користуванні природним газом. Неухильно дотримуйтесь правил експлуатації газових приладів – у цьому запорука безпеки.

Андрій КОВАЛЕНКО,

перший заступник начальника управління

з питань цивільного захисту ОДА.