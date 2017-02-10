Омельницька об`єднана територіальна громада Кременчуцького району реалізовує проект “Інтелект України”. Він спрямований на синтезований розвиток освіти, культури і спорту.

В Рокитненській загальноосвітній школі I–III ступенів фізичному вихованню та здоров`ю дітей приділяють значну увагу. Учні із задоволенням відвідують уроки фізичної культури і гурток спортивних ігор – футболу, волейболу, баскетболу, які веде вчитель Олексій Кагал.

Традиційними стали в нашому навчальному закладі спортивні заходи. Приміром, “Місячник здоров`я”, метою якого є пропагування здорового способу життя, проведення оздоровчо-профілактичної роботи серед підлітків. У ході місячника проводяться шкільні змагання “Здоров`я і спорт поруч ідуть”, Олімпійський урок, акція “Я обираю здоровий спосіб життя”, спортивно-розважальна програма “Нумо, хлопці, козачата!”, випускається стіннівка “Скарбниця здоров`я”.

Учні нашої школи беруть участь у районних спортивних змаганнях з легкоатлетичного кросу, баскетболу, волейболу, міні-футболу, шахів і шашок. Маємо грамоти за участь в обласних змаганнях з футболу на приз клубу “Шкіряний м`яч” та за III місце з футболу серед юнаків у залік спартакіади школярів Кременчуцького району 2015–2016 навчального року. Нещодавно посіли перше місце в районних змаганнях з міні-футболу серед дівчат, третє – з волейболу серед юнаків у залік районної спартакіади школярів. Відзнаки з різних видів спорту за особисті і командні досягнення мають учні Олена Москвіна, Олександр Вдовін, Вадим Дудник, Артем Богодіст.

Алла СУДНЕКО

Заступник директора з виховної роботи Рокитненської ЗОШ I–III ступенів Кременчуцького району