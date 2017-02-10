Цими днями відзначає ювілейний день народження заслужений лікар України, талановитий полтавський хірург Віктор Данилович Карнаух.

Хірургія – це не просто одна з найскладніших у медицині спеціалізація. Це ще й філософія, і покликання, і спосіб життя. Таку професію не обирають випадково, і в такій професії випадкові люди не затримуються. Саме цей фах обрав для себе Віктор Данилович багато років тому.

Віктор Карнаух народився 13 лютого 1937 року в Полтаві. Одразу після школи вступив до медичного училища, закінчив його з відзнакою й став студентом Харківського медичного інституту. Диплом про вищу освіту отримав у 1961 році – також із відзнакою.

Від пропозиції викладати в альма-матер відмовився. Поїхав за направленням у село Тахтаулове Полтавського району завідувати місцевою дільницею. Лікував селян, а у вільний час відвідував хірургічне відділення обласної лікарні – вчився хірургії, про яку мріяв із юності. Оперувати навчався у завідувача хірургічним відділенням обласної клінічної лікарні імені М. В. Скліфосовського, обласного хірурга Абрама Ісаковича Ваховського. Його досі вважає своїм учителем.

У 1962-му, 25-річним, Віктор став ординатором хірургічного відділення обласної клінічної лікарні, а вже через 11 років очолив хірургічне відділення. Ще через 7 років, у 1979-му, став головним хірургом обласного відділу охорони здоров’я, де працював до 2000 року. Наступні 8 років віддано служінню улюбленій справі у хірургічному відділенні обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з центром планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики.

Заслужений лікар України Віктор Карнаух виконав понад 20 тисяч операцій, врятував безліч людських життів. Адже з 1962-го по 2008-й працював на санавіації, тобто був у повній готовності щохвилини відправитися у найвіддаленіший куточок області – де трапилось лихо, де потрібна допомога хірурга.

Така самовідданість стала зразком для дітей і вже перетворила лікарську родину на династію із трьох поколінь! Дружина Таміла Іванівна – педіатр обласної дитячої лікарні, обидві доньки, Оксана та Олена, – лікарі. Одна із внучок також обрала родинний фах – навчається в медичній стоматологічній академії.

Щиро вітаючи ювіляра з днем народження, зичимо імениннику усіляких гараздів, здоров’я, оптимізму, особистого щастя і благополуччя, успіхів у здійсненні усіх планів. Нехай дружна родина у наступних поколіннях продовжує його святу справу – служіння людям, збереження здоров’я української нації.

Многая літа!

Департамент охорони здоров’я ОДА, адміністрації обласної клінічної лікарні ім. М. В. Скліфосовського і обласної клінічної лікарні відновного лікування та діагностики з центром планування сім’ї та репродукції людини, медичної генетики.