Автомобіль-шасі КрАЗ-5401Н2 вантажопідйомністю 6 тонн, призначений для монтажу установок промислового призначення і технологічного обладнання, пройшов повний цикл попередніх (заводських) випробувань. У ході випробувань перевірялися гальмівні властивості, паливна економічність, вагові та геометричні характеристики, системи двигуна, шумові параметри та інше за стандартною процедурою.

Пробігові випробування велися на акредитованих ділянках доріг України, а також на випробувально-демонстраційному полігоні автозаводу. Лабораторні, лабораторно-дорожні випробування проводилися відповідно до програми-методики за допомогою спеціального високоточного випробувального устаткування.

У результаті попередніх випробувань було підтверджено відповідність автомобіля призначенню і поставленим вимогам. Порадувала випробувачів висока паливна економічність автомобіля: при швидкості 40 км/год він витрачає 16,5 л/100 км; 50 км/год – 18,2 л/100 км; 60 км/год – 20 л/100 км; 80 км/год – 25 л/100 км. При повній масі 12540 кг із допустимим навантаженням “крихітка” розвиває максимальну швидкість 92,1 км/год.

За рахунок використання безкапотної кабіни мінімальний радіус повороту шасі всього близько 6,8 метра. “Новачок” дуже маневрений. До того ж безкапотна кабіна має не тільки високі ергономічні показники, а й низький рівень внутрішнього шуму. Так при нормі 82 Дб фактичний показник склав 79 Дб.

Нагадаємо, що шасі КрАЗ-5401Н2 було створено на “КрАЗі” у грудні минулого року для входу в нішу техніки нижчої вантажопідйомності, щоб замінити іноземних конкурентів у сегменті мало- і середньотоннажної техніки на ринку України. Воно доповнило лінійку полегшених шасі цієї моделі колісних формул 4х2 і 4х4 вантажопідйомністю 12, 10 і 9 т.

Уперше в модельному ряду КрАЗа на цьому шасі встановлені: 170-сильний 4-ціліндровий рядний двигун Євро-5, шестиступінчаста механічна передача КП 6J70T, а також застосована нова модель рульового механізму меншого типорозміру, що раніше не встановлювалася на автомобілях КрАЗ.

У даний час технічними службами автозаводу продовжені доводочні роботи нового автомобіля.

Діна СТЕГАНЦЕВА

Журналіст