Багато років вихованці Будинку дитячої і юнацької творчості Кременчука та їхні творчі наставники мріяли про затишну концертну залу із сучасним технічним обладнанням. Весь цей час їм доводилося опановувати основи акторської майстерності, вчитися співати й танцювати в залі, де не було необхідних для цього технічних умов. Нарешті у юної творчої спільноти наддніпрянського міста відбулося довгоочікуване новосілля!

Капітально оновлена концертна зала відчинила двері перед першими глядачами. Внутрішнє оздоблення головної сцени БДЮТ, зокрема облицювання стін акустичними панелями, встановлення нових сучасних крісел, придбання професійної освітлювальної техніки стали завершальними етапами тривалого комплексного ремонту Будинку дитячої і юнацької творчості. Раніше тут замінили старі вікна сучасними склопакетами, була встановлена протипожежна сигналізація, облаштована прилегла до будівлі територія. Загалом на оновлення концертної зали БДЮТ витратили 1,5 мільйона бюджетних коштів.

Вітаючи присутніх на відкритті відремонтованого приміщення, народний депутат України Юрій Шаповалов пообіцяв, що в цьому році на ремонтні роботи соціальних закладів Кременчука із Держбюджету буде спрямовано 25 мільйонів гривень. А це значно більше, ніж у попередньому році.

Юлія ДУМКА-КОНДРАТЬЄВА

“Зоря Полтавщини”