Згідно з Положенням про щорічну премію імені Панаса Мирного оголошується прийом матеріалів на здобуття премії у 2017 році.

Премія імені Панаса Мирного заснована Полтавською обласною радою для відзначення письменників, науковців, працівників освіти й культури, журналістів, митців, майстрів народних ремесел, ділових людей, громадських і державних діячів за визначні успіхи в галузі літератури, літературознавства, публіцистики, театру, музики, живопису, народної творчості, архітектури, громадської діяльності.

Премія присуджується за праці та досягнення, що утверджують гуманістичні й національні ідеали, ідеї незалежності України та духовні цінності українського народу в таких номінаціях: література, літературознавство; мистецтво; народна творчість, народні ремесла; журналістика, публіцистика; благодійна та громадська діяльність (без вручення грошової винагороди).

Розмір премії становить 2000 (дві тисячі) гривень.

Дата вручення премії – 13 травня (щороку), у день народження Панаса Мирного.

Особи, яким премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не висуваються. Премія не може бути присуджена посмертно.

Пропозиції про присудження премії вносять органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, творчі спілки, громадські організації, адміністрації (ректорати) загальноосвітніх навчальних закладів та вищих навчальних закладів 1–4 рівнів акредитації, закладів культури, редакції періодичних видань до 1 квітня поточного року.

У листі-клопотанні вказуються прізвище, ім’я та по батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок претендента відповідно до визначеної номінації.

До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, установи та печаткою, додаються ксерокопії паспорта та ідентифікаційного коду претендента, листи на підтримку кандидата, книги, статті, альбоми, фотографії, аудіо- та відеозаписи й інше.

Матеріали на здобуття премії подаються за адресою: Полтавський літературно-меморіальний музей Панаса Мирного, вул. Панаса Мирного, 56, м. Полтава, 36002.

Журі премії імені Панаса Мирного.