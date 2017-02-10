Початок нинішнього року приніс полтавцям, як і всім українцям, більше проблем, ніж сподівань на краще. Наприкінці січня різко загострилася ситуація на східних рубежах держави, відчутно “поповзли вгору” ціни на продукти харчування й споживчі товари, вперто “розповзаються” чутки про підвищення вартості комунальних послуг. Подорожчання бензину й дизпалива може зумовити підвищення цін на проїзд у громадському транспорті.

За словами аналітиків, однією з причин такої ситуації є підвищення мінімальної зарплати, що неодмінно мало спровокувати інфляцію. Переглянув інфляційний прогноз на 2017 рік і Національний банк України. Як йдеться у повідомленні регулятора, відтепер прогнозований курс інфляції становить 9,1 відсотка. Хоча раніше Мінекономрозвитку інформувало про цю ставку на рівні 8,1 відсотка. Що ж буде в реальності – побачимо. У НБУ, до речі, підвищення рівня інфляції теж пояснили зростанням мінімальної заробітної плати.

“Це рішення уряду позначиться на рівні інфляції як безпосередньо через збільшення споживчого попиту населення, переважно на продовольчі товари, через собівартість продукції, так і опосередковано, через інфляційні очікування українців”, – йдеться у повідомленні.

НБУ повідомив і про рівень інфляції на 2018 рік: варто очікувати підвищення цін у межах 6 відсотків. Слід додати, що в минулому 2016 році інфляція становила 12,4 відсотка.

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Вже стало не зовсім доброю традицією, що взимку зростають ціни на молочну продукцію та овочі. Нині вартість продуктів харчування продовжує підвищуватися. Якщо порівняти дані Держстату за 29 грудня 2016 року та 30 січня 2017 року, то ціни дещо знизилися лише на окремі продукти, такі, як тушки птиці, свинина, гречка, варені ковбаси та яйця. Відповідно кілограм свинини подешевшав на 3,5 відсотка, ковбаса варена – на 5,8%, а ціни на

1 кг гречки та птиці зменшилися на піввідсотка. Водночас продовжують зростати ціни на молочні продукти. Найбільше “підскочила” в ціні сметана. За місяць вона подорожчала на 20% (з 34,63 грн до 41,64 грн за 1 кг). Значно “зросли” в ціні масло (до понад 130 грн за 1 кг), молоко (до 15,35 грн за 1 л) та сир м’який (до 83,38 грн за 1 кг). Подорожчали й овочі. Найвагомішу прибавку в ціні отримали картопля (до 6,29 грн за 1 кг), морква (подекуди до 5 грн за 1 кг) та капуста (до 3,7 грн за 1 кг). Менше, та все ж підвищилися ціни на буряк і цибулю.

Також спостерігається здорожчання яловичини, хліба пшеничного, рису, борошна пшеничного та олії соняшникової (приблизно на 3–5%).

Варто додати, що впродовж 3 місяців, починаючи з жовтня 2016 року й до 1 січня 2017 року, в Україні діяв пілотний проект щодо скасування державного регулювання цін на основні продукти. Як “поводилися” ціни в ході цього проекту, “Зоря Полтавщини” інформувала своїх читачів у публікаціях за жовтень–грудень минулого року. Нині ж уряд має визначитися: остаточно “відпустити” ціни чи запропонувати нову модель у сфері державного контролю за цінами.

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Минулими вихідними вартість продуктів на Центральному ринку Полтави була такою: вирізка яловичини – від 80 гривень за кілограм, свинини – від 75, сало коштувало 35–45 гривень, молоко – в середньому 11 гривень, картопля 5–6, яблука – 12–14 гривень за кілограм. Приблизно на 20 відсотків дешевше коштували продукти на ринку поблизу Південного вокзалу.

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Насамкінець слід зауважити, що, за твердженням вітчизняних економістів і аналітиків, коли економіка країни перебуває у стані “реанімації”, різке підвищення зарплат і комунальних тарифів суперечить здоровому глузду й базовим законам економіки. Загалом це призведе або до зростання зовнішнього державного боргу, або до включення друкарського верстата та подальшого зростання інфляційних процесів.

Людмила ДАЦЕНКО

“Зоря Полтавщини”