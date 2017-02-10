План дій сталого енергетичного розвитку Полтави до 2020 року затвердили депутати міської ради. Його реалізація, впевнені розробники, дозволить зменшити витрати на енергоносії, модернізувати житлові будинки та об’єкти комунальної інфраструктури міста.

План створений відповідно до європейської методики “Угоди мерів”, що дає можливість залучати міжнародну технічну та фінансову допомогу для впровадження енергозберігаючих заходів. Розробляли документ економісти міської ради, комунальної організації “Інститут розвитку міста”, національного технічного університету, аграрної академії, представники громадських організацій, міжнародні експерти. Дія плану поширюється на бюджетну сферу, житловий сектор, вуличне освітлення та транспорт.

Серед головних завдань прийнятої стратегії – переведення економіки міста на енергозберігаючий шлях розвитку з одночасним забезпеченням енергетичних потреб споживачів, зокрема закладів бюджетної та комунальної сфери, ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів та альтернативних джерел енергії.