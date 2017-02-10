З нагоди 205-річчя видатного письменника, поета, байкаря, педагога, видавця Євгена Гребінки, який народився на хуторі Убіжище Пирятинського повіту, в Пирятинському краєзнавчому музеї відбувся літературний вечір “Гребінківські іменини”. Підготували і провели його директор музею Наталія Купріян, учасники пошукового загону – учні школи №6 разом з учителем Аллою Івченко. Звучали розповіді про життєвий і творчий шлях Євгена Гребінки, місцеві літератори Ольга Гурба, Руслан Поїденчук, Лариса Ковалівська, Василь Миленко декламували власні твори, музиканти виконали популярні мелодії. Присутнім була продемонстрована копія “Кобзаря“ Тараса Шевченка, виданого свого часу за сприяння Євгена Гребінки.