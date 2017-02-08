Першими цьогорічними відвідувачами зорянського Музею історії полтавської преси стали студенти-другокурсники спеціальності “Діловодство” Полтавського коледжу нафти і газу ПНТУ імені Ю.Кондратюка. Зоряни провели молодь історичними стежками становлення регіональної періодики. Окремо зупинилися на технічному процесі створення видання рідного краю. Зокрема розповіли про особливості верстки й коректури газетних шпальт.

– Під час вивчення розділу “Редагування документів” говоримо зі студентами про коректурну правку, редагування текстів, створення документів. Наприклад, коректурні знаки спершу видалися важкою справою, але потім поступово студенти опанували їх. Тепер редагуємо лексичні, граматичні, стилістичні помилки, використовуючи не лише документи, а й матеріали з періодики різних періодів і стилів, – розповідає викладач української мови за професійним спрямуванням та стилістики ділового мовлення Полтавського коледжу нафти і газу Ольга Кузьменко. – Під час екскурсії музеєм ми долучилися до історії, дізналися, як працює редакція, як формується газета. Надалі студентів чекає знайомство з бібліотечною справою. Давно вже хотіла побачити й показати вихованцям процес створення газети. Ми звикли тримати в руках періодику, а ось про те, як вона створюється, знаємо мало, та це дуже цікаво. Студенти вперше в такому музеї. Я направду сумнівалася, чи зацікавить їх історичний аспект, але по тому, як вони слухали розповідь про становлення преси Полтавщини, роздивлялися документи, представлені в музеї, фотографували деякі експонати на згадку, можна зробити висновок, що їм тут справді сподобалося. Дякуємо за таку цікаву екскурсію.

Юні відвідувачі не лише побували в музеї, а й зазирнули на хвильку до кабінетів зорян, бо краще один раз побачити, ніж сто разів почути про те, як створюється газета. Звісно, традиційне фото на згадку також зробили.

Анна ВАСЕЦЬКА

“Зоря Полтавщини”